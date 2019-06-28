Грабеж под видом ставок на спорт

Вот уже десять лет залы игровых автоматов и казино в нашей стране загнаны в гетто — специальные игорные зоны, расположенные всего в пяти субъектах Российской Федерации. Однако дело «одноруких бандитов» в городах продолжает процветать. И речь здесь не только о классических подпольных игровых залах, с которыми неустанно сражаются правоохранительные органы, но и о вполне легализованных играх, прикрытых лицензиями о букмекерской деятельности.

Несите ваши денежки

После переезда залов игровых автоматов в места не столь отдаленные (зоны в Сочи, Краснодарском и Алтайском крае, Приморье, Калининградской области), большинство азартных граждан перетекло в букмекерские конторы. Туда же подались и те, кто не захотел терять кусок лакомого рынка. Некоторые просто сменили вывески, переобувшись на лету в «букмекеров», кто-то пытался назвать игровые автоматы пока еще разрешенными «моментальными лотереями», но их то и дело накрывали оперативники.

Терять прибыль никто не хотел, и самые изворотливые придумали более эффективные способы. Их салоны выглядят, как настоящие букмекерские конторы, имеют соответствующую лицензию, и там даже принимают ставки на спорт. Внешне — не придерешься. Но по сути там чистят карманы граждан не хуже, чем это делали в свое время «однорукие бандиты».

Способов сравнительно честного отъема денег у населения в таких конторах — великое множество. Например, под само понятие - ставки на спорт - можно подогнать все, что только захочется, а новых идей у псевдо-букмекеров хватает с достатком. Киберспорт, к примеру, или любительские гонки на лыжах по болоту (практикуются в Скандинавии) – вроде как спорт, отчего нет? Вот только трансляций на такие и «матчи», скорее всего, не будет. Получается игра вслепую, наудачу, прямо как в автоматах.

Еще можно взять запись какого-нибудь малоизвестного турнира, вроде соревнования второй лиги по пинг-понгу где-нибудь в Азии, и выдать ее за прямую трансляцию (не забыв, конечно, выставить выгодные для букмекера коэффициенты). Можно подумать, клиенты пойдут проверять, было оно или не было. Да и как проверить, если у таких турниров сайт, к примеру, только на корейском? При условии, если такой сайт вообще есть.

Вдобавок, проблема в том, что в понятийном аппарате 4 статьи 244 Федерального Закона в принципе не дается такого понятия, как спортивные соревнования.

«Нормального четкого, ясного определения, что такое спортивное соревнование, там нет. Такое положение неопределенности и отсутствие четких, рамочных определений в отношении спортивных соревнований, которые мы имели бы право применять к букмекерской деятельности, достаточно выгодно ряду букмекеров, - рассуждает юрист региональной общественной организации по борьбе с незаконными азартными играми "ЩИТ+" Марина Клименко.

По ее словам, им выгодно наличие ставок только на спорт, потому что само понятие спорта сегодня юридически не конкретизировано в законе, и под него попадает тот же самый киберспорт, непрофессиональные варианты спорта и вообще любые занятия, имеющие состязательный характер (в Финляндии, например, проводят официальные соревнования по метанию резинового сапога).

«Как бы это все ни звучало, есть очень много национальных видов состязаний, которые названы официально спортивными. Естественно, из-за того, что понятие спортивных соревнований не конкретизировано и не ограничено в законе, для нечестных на руку букмекеров это создает некоторую почву для злоупотреблений», - признает эксперт.

Еще один способ легкого заработка таких букмекеров — не ограничивать игроков в ставках. Благо технологии позволяют делать ставки в один клик и чуть ли не ежесекундно. В горячке азарта мало кто может остановиться, против человеческой природы пойти сложно, тут главное — не мешать людям проигрывать деньги.

В результате ободранный как липка клиент выходит из такого заведения без гроша в кармане, проклиная тот день, когда сел за терминал «этого пылесоса».

Закон лжебукмекерам — не помеха

Особая «прелесть» вышеописанных ситуаций в том, что действующим законодательством об азартных играх они никак не урегулированы. Разве что за подлог трансляции можно отхватить по закону. А что не запрещено — то, как известно, разрешено. Это позволяет лжебукмекерам действовать уверенно и среди бела дня.

Навести порядок в отрасли призван новый закон, который сейчас рассматривает Государственная Дума. Там будет более четко прописано, на какие именно спортивные и иные мероприятия можно делать ставки, и при каких условиях. Закон во многом ужесточает правила рынка и прикроет большинство лазеек, благодаря которым под видом букмекерских контор организуются нелегальные азартные игры.

«Необходимо конкретизировать в законопроекте, который прошел первое чтение в Госдуме, понятие спортивных соревнований и на законодательном уровне зафиксировать его и закрепить, - убеждена Марина Клименко. - Также нужно, чтобы эти спортивные события транслировались в прямом эфире на телеканалах, имеющих лицензию в РФ. Это принципиальный момент, который ограничил бы всякого рода злоупотребления среди букмекеров и напрямую защитил клиентов букмекерских компаний».

Законопроект пока только прошел первое чтение, но участники рынка уже указывают — если не закрепить в законе необходимые положения, лжебукмекеры так и продолжат уверенно обирать азартных граждан и дурить им головы, предлагая, по сути, выбор на уровне игрового автомата, у которого нельзя выиграть. И от этого, как и сегодня, будут страдать все — и обманутые игроки, и добросовестные букмекеры, ведь несколько «паршивых овец» способны подмочить репутацию всей отрасли.