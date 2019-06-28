Погода в Москве 28 - 30 июня: Дожди будут заливать столицу и в выходные

Три с лишним недели июнь-2019 был аномально жарким и сухим, а в последние дни месяца решил вылить на Москву все дожди - должен же! Льет с вечера среды, 26 июня. И будет лить до вечера субботы, 29 июня, предупреждают синоптики. В четверг больше всего осадков досталось подмосковному Волоколамску - 33 мм, почти половина месячной нормы.

Виноват в ненастье мощный холодный циклон, образовавшийся в Арктике. А четверг утром центр его был над странами Балтики, к вечеру сместился в сторону Беларуси, а в пятницу, 28 июня, окажется как раз над Московской областью, сообщили "КП" в Московском метеобюро.

Дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 15 - 17 м/сек. ожидаются круглые сутки в пятницу и субботу. В пятницу днем +14…+19 градусов, в субботу похолодает до +11…+16.

В воскресенье, 30 июня, небо прояснится, дожди будут, но уже короткие. И потеплеет до +21 градуса.

А в первые дни июля, по прогнозу Гидрометцентра России, уже +25…+27 градусов.

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