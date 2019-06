«Прогулка с умвельтом»: Когда ты король города или что такое граффити-теггинг

7В1, Добрый, Зачем, Послушайка, 0331С… Это не набор непонятных слов, это имена известных в столице граффити-райтеров (от англ. write – писать). Людей, заявляющих о себе надписями на стенах домов, шлагбаумах, перекрытиях, гаражах и т.д. На сленговом языке это искусство называют теггинг. Но по своей сути, это тоже самое, что «здесь был Вася» на деревенском заборе.

Признаться, до недавнего времени к подобному творчеству я относилась с большой долей скепсиса. Зачем, мол, вообще разрисовывать все подряд непонятными символами? Но буквально на днях, благодаря прогулке с умвельтом, организованной устроителями фестиваля Moscow Urban Fest, я познала совсем иной мир настенной «живописи».

Уверена, вы не знаете, что такое умвельт. Мы попросили рассказать о нем директора фестиваля Moscow Urban Fest Арину Дробину.

- Умвельт – это субъективный взгляд на жизнь, на окружающий мир, на город, на себя, - пояснила Арина. – Прогулки с умвельтом нужны, чтобы каждый человек раскрыл границы своего собственного восприятия и посмотрел на город другими глазами. Глазами бывшего бездомного, глазами собаки, глазами архитектора, глазами граффитчиков.

Любопытно, не правда ли? Я еще не встречала экскурсий с такой концепцией и поэтому с большим интересом откликнулась на предложение поучаствовать в проекте.

Моими проводниками в мир граффити-андеграунда стали коллекционер тегов, основатель Notfoundgallery Максим Кишкин и Саша Мерезкин, со-основатель исследовательского агентства «Blessed.Moscow».

Для начала предлагаю разобраться с терминами.

Тег – надпись, которая представляет псевдоним райтера.

Райтер – тот, кто оставляет надпись.

Теггинг – исполнение тегов.

Этих слов достаточно для тех, кто впервые пытается познать мир городского теггинга.

- Городской теггинг – это на 100 процентов граффити-культура, - рассказывает Максим Кишкин. - Это самый распространенный вид граффити. Граффитчик сначала выдумывает себе ник. Возможно, это просто набор красивых букв, красивый шрифт и после этого он выходит в город и заявляет о себе.

Что такое заявить о себе? Написать свой тег на куске. Кусок – это место на стене дома, обшарпанной двери, шлагбауме, железной перекладине и т.д., где можно поставить свой псевдоним, не залезая на чужой тег. В этой среде нормальной считается фраза – «я видел твой кусок».

У каждого райтера свой кусок.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Райтеры стараются не пересекаться тегами, это часть их субкультуры. Некоторые для удобства используют наклейки со своими псевдонимами. Идея оригинальная, так как не нужно заморачиваться с фломастерами или аэрозольными баллончиками.

История городского теггинга насчитывает около полувека. Все это время он относится к городской культуре, как ее неотъемлемой части.

- Абсолют в теггинге – это звание old city king. Ты король города, - объясняет Максим.

Первым королем теггинга в мире считается Тако183. Молодой человек работал курьером в США и, перемещаясь по городу, оставлял свои теги. Тако – имя, 183 – район, где он жил.

- Вообще у граффитчиков модно делать замес из имени и цифр, - добавляет Саша Мерезкин.

Максим Кишкин показывает, что надписи делают разными способами, в том числе и валиком с краской.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Москве история теггинга началась с 1985 года, когда в Риге стали выпускать аэрозольные баллоны. Первым граффитчиком СССР считается Вадим Крыс. Он первым начал наносить рисунки на стенах. Сейчас таких райтеров столице сотни, а может быть и тысячи. Их сложно посчитать.

Максим Кишкин несколько лет коллекционирует теги. Всего в его коллекции их около 400, но это не предел, так как в субкультуру граффити приходят еще больше молодых людей. Некоторые начинают «пачкать» стены еще в школьном возрасте.

Надпись в память об ушедшем год назад из жизни райтере.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В одном из дворов в центре города заняли свои куски Аджер, Прут, Голан… Для непосвященного человека тут ничего непонятно, но для участников андеграунда – это определенная коммуникация. Ну если совсем грубо сравнить, это словно привет одного райтера другому. Взаимодействие.

Можно подумать, что таким образом граффитчики хотят попасть в вечность, навсегда так сказать впечатать свой тег в историю города. Но это невозможно. Рано или поздно надпись все равно закрасят, даже если она изображена на мусорном баке.

На сленге граффитчиков это называется – баф (buff (англ.) – очистка от граффити. Проще говорят, баф – это то, что закрашивают.

И это тоже городской теггинг в исполнении райтера по имени Добрый.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Граффитчики рисуют не только аэрозольными баллончиками. Во-первых, они недешевые. Во-вторых, есть варианты поскромнее. Например, валик и краска. С ее помощью, насадив валик на палку можно изобразить довольно большие надписи. Их будет заметно с приличного расстояния.

А еще сейчас модно рисовать огнетушителями. Вместо содержимого его заполняют краской с водой. И получается большой фломастер. За 10 секунд может вылететь 10 литров краски. Ну круто же?! Так рисуют - 0331С, Гриша, Глаз. Так в Измайлово, например, нарисовали черную кошку на трехэтажном особняке. Она прожила на стене всего неделю, но и это для райтеров успех.

Двор в самом центре Москвы. Знаковое, красивое место для граффитчиков.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Я спросила Максима, а зачем городу такая субкультура?

- Можно сказать, что теггеры – санитары города, - ответил он. - Они все-таки больше рисуют на неблагополучных местах, показывая, что неплохо было бы навести здесь порядок. Никто не выйдет с баллончиком на Тверскую, где все вылизано до блеска. Но, на самом деле, это больше нужно теггерам, а не городу. Заявить о себе. Вот я есть, это мой почерк, шрифт, кусок.

- Но никто же не знает, как его зовут? Полагаю, что и сами теггеры друг друга не знают?

- Вот это и есть андеграунд. Да, тебя никто не знает, но знают твой тег, почерк. При этом есть в этой субкультуре авторы со своим уникальным, художественным языком. На их работы приезжают посмотреть, пока не затерли.

Эту прогулку с умвельтом по местам граффити-андеграунда прервал усилившийся дождь, а так ее можно было бы продолжать бесконечно. Помог ли мне умвельт (субъективный взгляд) взглянуть на незнакомую мне доселе субкультуру? Думаю, что да.

Вырезанные глазки - фирменный почерк одного из столичных райтеров. Это тоже теггинг.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Каждому человеку не все равно, где он живет, как он живет, чем он живет, зачем он живет, - поделилась своим мнением директор Moscow Urban Fest Арина Дробина. - Город – это то, что формирует нас, нашу окружающую среду и наше видение, мышление, нашу жизнь. Тема нынешнего фестиваля – это «Город/Внимание/Умвельт». Концепция умвельта подразумевает, что каждый человек видит свой город, исходя из накопленного опыта и особенностей восприятия. Наш фестиваль расскажет о городе, применив к нему разную оптику.

