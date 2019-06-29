Наше Подмосковье. Новая ледовая арена в Красногорске получила имя великого хоккеиста

В Красногорске откроется Ледовый дворец, в котором будут заниматься надежды российского хоккея и фигурного катания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вчера проверил готовность объекта вместе с героем минувшего сезона НХЛ Александром Овечкиным и легендой советского спорта Борисом Михайловым.

- Открытие этого комплекса - большой праздник для Красногорска, - отметил Андрей Воробьёв. - Здесь никогда не было закрытого льда, а сейчас хоккеем можно будет заниматься круглогодично. Ждем от ребят побед!

Ледовый дворец построен по поручению Владимира Путина. В 2016 году к президенту обратился ветеран спорта Владимир Петров, он попросил возвести спорткомплекс в его родном Красногорске, чтобы местные мальчишки имели возможность круглый год заниматься хоккеем. К сожалению, в 2017 году выдающийся спортсмен скончался. И новый Ледовый дворец назвали в его честь.

Напомним, Владимир Петров дважды выигрывал Олимпийские игры, девять раз - чемпионат мира. Много лет играл в сильнейшей в истории хоккея тройке сборной СССР Харламов - Петров - Михайлов, которая взламывала оборону сильнейших команд мира. За карьеру хоккеист забросил 616 шайб, 192 из них - за сборную.

Ледовый дворец стал частью ФОКа, в котором дети смогут заниматься не только хоккеем с шайбой и мячом, фигурным катанием, но и мини-футболом, волейболом, легкой атлетикой.

На базе ФОКа организована Хоккейная академия имени В. В. Петрова. 10 июля начнется набор ребят в несколько возрастных групп. Планируется, что в ней будут заниматься 400 детей. Директором академии назначен сын Владимира Петрова Максим.

В ФОКе Андрей Воробьёв и приехавшие с ним спорт-смены пообщались с ребятами, которые занимаются хоккеем с мячом. Дети рассказали о специфике тренировок, упражнениях на ловкость и скорость. Гости вручили им подарки - новый спортинвентарь.

- Я доволен, что мы смогли воплотить мечту отца, - сказал Максим Петров. - Он, к сожалению, не смог это увидеть. Мы постараемся все сделать так, как он планировал: создать хоккейную школу, хорошие команды и дать результат.

- Самое главное - детишки рады, глаза горят, - сказал хоккеист Александр Овечкин. - Для всех нас чем больше стадионов, тем лучше. Все очень довольны.

Официальное открытие Ледового дворца состоится в воскресенье, 30 июня. В этот день на красногорском льду сыграют ветераны ЦСКА и команда «Легенды хоккея». В числе приглашенных участников знаменитые хоккеисты Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Илья Брызгалов, Алексей Касатонов, Александр Якушев и многие другие.

В новом ФОКе смогут заниматься хоккеем до 400 красногорских ребят. Фото: Константин Семенец

КСТАТИ

37 тыс. человек будут заниматься в Московской области хоккеем.

120 объектов спорта построили и модернизировали в 2013 - 2018 годах.

13 новых ФОКов планируют запустить в течение 2019 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Волоколамка» поехала!

В Красногорске Андрей Воробьёв проверил ход работ на новом путепроводе на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. 26 июня по нему запустили рабочее движение.

- Эта развязка имеет для жителей Красногорска колоссальное значение, - отметил Андрей Воробьёв. - Ильинка и Волоколамка всегда стояли просто колом. Пять лет назад мы приняли решение запустить этот проект. Мы инвестировали порядка 14 млрд рублей в эту развязку и сегодня поэтапно ее сдаем. На этой неделе еще три дополнительных съезда сдали, и жители вздохнули - сегодня и детей можно возить на кружки, в школы, в детские сады. В сентябре будет открыто рабочее движение по всему объекту, полностью завершить строительство развязки и провести благоустройство планируется к концу 2019 г. Все сделаем, и жители ставят перед нами следующие задачи - разгрузить уже прилегающие территории.

Общая длина развязки после завершения всех работ осенью нынешнего года достигнет 9 километров. Ее пропускная способность - до 80 тысяч машин в сутки.