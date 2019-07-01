Москвичи могут проверить онлайн свои пенсионные накопления

Даже, если до пенсии еще далеко, можно уже сейчас узнать, сколько денег накопилось на персональном пенсионном счете. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале и подключить новый сервис «Пенсионный фонд». С его помощью можно проверить онлайн состояние своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Пенсионном фонде России. При этом еще и контролировать «капающие» на него пенсионные отчисления работодателя.

В специальном окошке надо запросить и скачать полную выписку со всеми данными по будущей пенсии. Но при условии, что в личном кабинете уже указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол и СНИЛС. Если СНИЛС ранее был проверен на портале, тогда сервис «Пенсионный фонд» появится в личном кабинете автоматически. Чтобы активировать его вручную, нужно зайти в раздел «Выбрать услугу» в нижней части экрана личного кабинета и выбрать тему «Пенсионный фонд». Затем добавить недостающие данные. После проверки в Пенсионном фонде РФ сервис включится на рабочем столе.

Выписка со счета придет на электронную почту. На нескольких страницах можно увидеть информацию о страховщике, у которого собираются пенсионные накопления, свой трудовой стаж, учтенный для пенсионной выплаты, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и сумму страховых взносов, которую отстегивает работодатель на финансирование накопительной части вашей пенсии.

Кстати, в личном кабинете также можно подключить и другие полезные сервисы. К примеру, «Коммунальные услуги» для передачи показаний счетчиков воды и электроэнергии, оплаты квитанции за квартиру и телефон МГТС непосредственно из личного кабинета. А сервис «Запись к врачу» поможет на удаленке назначить удобное время приема у специалиста. Для родителей работает сервис «Ребенок в школе», в котором можно увидеть, когда сын или дочь зашли на уроки и вышли потом, какие получили оценки.