В офисах «Мои документы» москвичи могут оформить все нужные соцуслуги

С 1 июля во всех городских офисах «Мои документы» можно получить 73 госуслуги, за которым раньше приходилось обращаться в районные отделы соцзащиты. Например, это касается компенсаций для чернобыльцев, выплат для инвалидов, льгот по земельному налогу (см. полный список). Нужные справки и пособия можно оформить в любом МФЦ независимо от того, в каком районе столицы прописаны.

Напомним, центры госуслуг работают ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10.00 до 22.00. За один визит посетители могут при желании получить сразу несколько документов одним пакетом.

Публикуем полный перечень документов соцзащиты, которые выдают в МФЦ Москвы без перерывов и выходных.

НА ЗАМЕТКУ *

1. Присвоение звания «Ветеран труда», выдача удостоверения ветерана труда и его дубликата.

2. Выдача удостоверения ветерана Великои Отечественнои вои ны и его дубликата.

3. Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы и его дубликата.

4. Выдача удостоверения инвалида Великои Отечественнои вои ны и его дубликата.

5. Выдача свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых деи ствии из числа лиц, участвовавших в разминировании территории и объектов с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, и его дубликата.

6. Выдача справки о праве на льготы участнику обороны Москвы.

7. Выдача удостоверения о праве на льготы, положенные бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, и его дубликата.

8. Выдача удостоверения о праве на льготы членам семеи погибшего (умершего) инвалида вои ны, участника Великои Отечественнои вои ны, ветерана боевых деи ствии и его дубликата.

9. Прием документов от реабилитированных лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также от горожан, признанных пострадавшими от политических репрессии , для оформления социальнои поддержки.

10. Оформление и выдача справки для получения льгот по земельному налогу.

11. Изменение данных для получения социальнои поддержки в таких ситуациях:

- поступление на работу, заключение договора (соглашения/контракта); получение документа для работы в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, детектива и т. д.; изменение места работы и (или) занимаемои должности, прекращение трудовои или инои оплачиваемои деятельности;

- прекращение пенсионного обеспечения в Москве;

- оформление регистрации или снятие с регистрационного учета в Москве;

- срок регистрации в Москве достиг 10 лет;

- изменение льготного статуса жителя;

- поступление на обучение по очнои форме в образовательное учреждение; продолжение или прекращение обучения, переход на другую форму обучения;

- назначение, перерасчет или прекращение выплаты пенсии, а также других денежных выплат в общей сумме доходов пенсионера;

- перевод единого личного дела получателя социальных выплат или социальнои поддержки из-за переезда (фактического проживания) в Москве или переезда из другого региона;

- изменение способа получения и (или) получателя социальных выплат; фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина;

- выезд из России на срок более шести месяцев;

- изменение дохода, а также состава семьи;

- установление отцовства;

- признание ребенка безвестно отсутствующим;

- объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным;

- представление документов для продления ежемесячнои компенсации усыновителям;

- изменение семеи ного положения;

- возврат бесплатнои путевки на санаторно-курортное лечение;

- возврат талона(ов) на право безденежного проезда к месту лечения и обратно.

12. Предоставление единовременнои денежнои компенсации по ст. 15 федерального закона № 1761-1 от 18.10.91 г.

13. Предоставление ежегоднои денежнои выплаты награжденным нагрудными знаками «Почетныи донор России» или «Почетныи донор СССР».

14. Назначение или перерасчет компенсации на оплату жилищно-коммунальных и других услуг членам семеи погибших (умерших) военнослужащих.

15. Назначение компенсации на оплату установки квартирного телефона членам семеи погибших (умерших) военнослужащих.

16. Назначение ежемесячных денежных компенсации по федеральному закону № 306-ФЗ от 07.11.11 г.

17. Предоставление единовременного пособия при поствакцинальном осложнении, а также в случае смерти жителя из-за такого осложнения.

18. Предоставление ежемесячнои денежнои компенсации горожанам, признанным инвалидами после поствакцинального осложнения.

19. Предоставление компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных горожан.

20. Возмещение расходов на проезд некоторым льготникам.

21. Предоставление ежемесячнои компенсации награжденным нагрудным знаком «Почетныи донор СССР» за сдачу крови в годы Великои Отечественнои вои ны.

22. Назначение ежемесячнои компенсации к пенсии москвичам, имеющим заслуги в области культуры.

23. Подтверждение статуса малоимущеи семьи с детьми.

24. Назначение ежемесячнои компенсации инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых деи ствиях в Афганистане, а также военнослужащим, ставшим инвалидами во время контртеррористическои операции на Северном Кавказе с 1995 года.

25. Выплата ежегоднои компенсации на покупку детскои школьной одежды для ребенка-инвалида (инвалида с детства).

26. Оформление единовременнои выплаты к юбилею супружескои жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет).

27. Назначение ежемесячнои компенсации родителям военнослужащих, погибших (умерших) вследствие военнои травмы или умерших после увольнения со службы вследствие военнои травмы, полученнои при исполнении обязанностеи военнои службы, не вступившим в повторныи брак вдовам военнослужащих, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностеи военнои службы (служебных обязанностеи ) при боевых деи ствиях в Афганистане; детям лиц, погибших при исполнении обязанностеи военнои службы (служебных обязанностеи ) в мирное время.

28. Назначение и предоставление единовременнои компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителеи , по окончании их нахождения в приемнои семье, при прекращении попечительства при достижении 18 лет.

29. Назначение и предоставление единовременнои денежнои выплаты выпускникам столичных школ - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителеи .

30. Назначение и предоставление ежемесячнои компенсации на оплату за жилищно-коммунальные услуги и за телефон в квартире, в которой фактически живет несовершеннолетнии , находящии ся под опекои (попечительством).

31. Компенсация расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великои Отечественнои вои ны.

32. Возмещение расходов по погребению умершего, замещавшего на день смерти государственную должность Москвы, должность государственнои гражданскои службы Москвы, получавшего ежемесячную доплату к пенсии.

33. Назначение ежемесячнои компенсации к пенсии заслуженным работникам летно-испытательного состава.

34. Назначение и выплата компенсации на покупку техники для реабилитации нуждающимся в ней инвалидам из перечня в постановлении правительства Москвы № 1088-ПП от 26.12.17 г.

35. Предоставление ежемесячнои денежнои компенсации на бензин героям Советского Союза, героям Россиии и полным кавалерам ордена Славы.

36. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно героям Советского Союза, героям Россиии, полным кавалерам ордена Славы и членам их семеи .

37. Предоставление компенсации на оплату домашнего телефона героям Советского Союза, героям Россиии и полным кавалерам ордена Славы и членам их семеи , а также героям СоцТруда, героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовои Славы.

38. Назначение ежемесячнои компенсации героям Советского Союза, героям России, героям СоцТруда, героям Труда России и полным кавалерам ордена Славы, ордена Трудовои Славы.

39. Назначение и предоставление дополнительного ежемесячного денежного обеспечения героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы, героям СоцТруда, героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовои Славы, ежемесячнои компенсации их вдовам (вдовцам), не вступившим в повторныи брак, и одному из родителеи погибших (умерших) героев Советского Союза, героев России.

40. Возмещение расходов по захоронению умершего (погибшего) героя Советского Союза, героя России и полного кавалера ордена Славы, а также умершего героя СоцТруда, героя Труда России и полного кавалера ордена Трудовои Славы.

41. Предоставление единовременного пособия в случае смерти (гибели) героя Советского Союза, героя России и полного кавалера ордена Славы.

42. Предоставление ежемесячнои денежнои компенсации на покупку продовольственных товаров, а также ежегоднои компенсации за вред здоровью (на оздоровление) пострадавшим от воздеи ствия радиации.

43. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, а также единовременнои денежнои компенсации за вред здоровью некоторым пострадавшим от воздеи ствия радиации.

44. Предоставление единовременнои денежнои компенсации за потерю кормильца пострадавшии от воздеи ствия радиации.

45. Предоставление ежемесячнои компенсации для возмещения вреда некоторым пострадавшим от воздеи ствия радиации.

46. Выплата единовременного пособия в связи с переездом из зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльскои АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», а также единовременнои компенсации расходов по перевозке имущества и стоимости проезда.

47. Выплата ежегоднои компенсации детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствии катастрофы на Чернобыльскои АЭС или на производственном объединении «Маяк».

48. Выплата ежемесячнои компенсации за потерю кормильца - участника ликвидации последствии катастрофы на Чернобыльскои АЭС, ветерана подразделении особого риска.

49. Выплата ежемесячнои компенсации за потерю кормильца при ликвидации последствии аварии на производственном объединении «Маяк» и при защите и реабилитации радиоактивно загрязненных территории вдоль реки Течи.

50. Выплата ежемесячнои денежнои компенсации гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльскои АЭС.

51. Выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет гражданам, постоянно работающим в зонах радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльскои АЭС.

52. Выплата ежемесячнои компенсации на питание детям некоторых жителей, подвергшихся воздеи ствию радиации, посещающим детсады, а также тем, кто не ходит в образовательные учреждения по медицинским показаниям.

53. Выдача удостоверения участника ликвидации последствии катастрофы на Чернобыльскои АЭС и его дубликата.

54. Выдача удостоверения перенесшего лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздеи ствием, ставшего инвалидом и его дубликата.

55. Выдача удостоверения эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльскои АЭС и его дубликата.

56. Выдача удостоверения участника ликвидации последствии аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и его дубликата.

57. Выдача удостоверения эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из сел, поселков и городов, подвергшихся радиоактивному загрязнению из-за аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, и его дубликата.

58. Выдача удостоверения подвергшегося радиации после ядерных испытании на Семипалатинском полигоне и получившего суммарную эффективную дозу облучения более пяти сантизевертов и его дубликата.

59. Предоставление бесплатнои санаторно-курортнои путевки по постановлениям и законам Москвы.

60. Предоставление федеральным льготникам бесплатнои санаторно-курортнои путевки, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

61. Возмещение расходов на проезд междугородным железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно некоторым льготникам по постановлениям и законам Москвы.

62. Подготовка и выдача решения о признании москвича нуждающимся в социальном обслуживании в стационаре.

63. Назначение компенсации инвалидам, детям-инвалидам страховои премии по договору обязательного страхования гражданскои ответственности автовладельцев.

* Примечание.

В некоторых пунктах указаны сразу несколько услуг для одной категории льготников.