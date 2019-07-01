Прокуратура начала проверку новых задержек багажа в Шереметьево

С начала лета в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить чемоданы. Задержки 20-30 минут — не в счет. Речь о многочасовых ожиданиях. Москвичи не могут поехать домой отдыхать с дороги, а транзитные пассажиры — улететь в другой город без чемодана. В самом аэропорту говорят, что сезон отпусков, людей много.

- Сегодня прилетели в терминал В. Проблем с ливневкой не было, но выдачу багажа задержали на час, - рассказывает пассажирка Юлия Кузнецова.

- В прошлом июле тоже были проблемы с багажом, сыр «Фета» вздулся, чемодан испачкался, потому что на три дня позже прибыл, - рассказывает в соцсетях Надежда Умнова.

В аэропорту проблему начали решать в начале июня. Некоторые пассажиры отмечали, что не ждали чемодан больше 13 минут. И это касалось, в том числе, и курортных направлений. Но удалось решить проблему пока не по всем рейсам.

- Аэропорт «Шереметьево» функционирует в стабильном режиме. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний, регистрация и выдача багажа происходят согласно установленным технологическим нормативам, - прокомментировали в пресс-службе «Шереметьево».

Причиной стала и погода. Багаж трансферных пассажиров, который не был ранее отправлен из-за задержек рейсов, рассылается по местам назначения.

Причинами задержек выдачи багажа в международном аэропорту «Шереметьево» занялась прокуратура. Сотрудники выехали на место. В первых числах июня также была проверка, тогда было установлено, что работа по обработке большого объема багажа была спланирована неправильно. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

- По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности