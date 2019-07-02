Погода в Москве 2 - 7 июля: В столицу идет новое похолодание

Понедельник, 1 июля, похоже, был самым теплым днем нынешней недели. В Москве воздух прогрелся до +26 градусов, а в Подмосковье даже до +28 (такая температура зафиксирована в Волоколамске).

А дальше, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 2 - 7 июля, будет прохладно и ветрено, с порывами до 15 метров в секунду. И каждый день дожди, пусть и небольшие.

Во вторник, 2 июля, днем +20...+25 градусов. В среду, 3 июля, +16...+21. В четверг. +15...+20, в пятницу уже всего +14...+19 градусов. В выходные, 6 и 7 июля, снова чуть теплее, +16...+21. Такая погода на 3 градуса прохладнее, чем обычно в начале июля.

Прохладу и ежедневные дожди принесут в Московскую область атмосферные фроны северо-западного циклона.

В целом же июль 2019 будет теплым - в рамках климатической нормы или даже чуть теплее, обещают в Гидрометцентре России. А синоптики центра "Фобос" уточняют, что лето отыграется ближе к двадцатым числам июля. В столицу вернется жара под +30 градусов.