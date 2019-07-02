2019-07-02T07:33:14+03:00
Общество

Погода в Москве 2 - 7 июля: В столицу идет новое похолодание

В этот раз обойдется без ливней, но небольшие дожди будут. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 2 - 7 июля
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
В Москве ожидается похолодание, но погода еще может "отыграться".В Москве ожидается похолодание, но погода еще может "отыграться".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Понедельник, 1 июля, похоже, был самым теплым днем нынешней недели. В Москве воздух прогрелся до +26 градусов, а в Подмосковье даже до +28 (такая температура зафиксирована в Волоколамске).

А дальше, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 2 - 7 июля, будет прохладно и ветрено, с порывами до 15 метров в секунду. И каждый день дожди, пусть и небольшие.

Во вторник, 2 июля, днем +20...+25 градусов. В среду, 3 июля, +16...+21. В четверг. +15...+20, в пятницу уже всего +14...+19 градусов. В выходные, 6 и 7 июля, снова чуть теплее, +16...+21. Такая погода на 3 градуса прохладнее, чем обычно в начале июля.

Прохладу и ежедневные дожди принесут в Московскую область атмосферные фроны северо-западного циклона.

В целом же июль 2019 будет теплым - в рамках климатической нормы или даже чуть теплее, обещают в Гидрометцентре России. А синоптики центра "Фобос" уточняют, что лето отыграется ближе к двадцатым числам июля. В столицу вернется жара под +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Новости 24