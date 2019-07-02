В Красную книгу Москвы добавили ещё 117 животных и растений

В 2020 году городские экологи выпустят новую Красную книгу Москвы. При этом издание станет толще. Сюда добавили ещё 117 видов животных, растений и грибов. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин сегодня, 2 июля, по итогам президиума правительства Москвы.

До сих пор в Красную книгу Москвы, утверждённую в 2010 году, были вписаны 479 видов редких животных, растений и грибов (см. "На заметку"). Теперь после рейдов экологов по городу в ней будет 569 видов. Сюда попадает и Новая Москва, которой после присоединения к столице пока не было в Красной книге.

При этом сейчас не только взяли под охрану 117 новых животных и растений, но ещё и вычеркнули из Красной книги столицы 27 разных видов. А все потому, что 8 из них, к примеру, каменную куницу, иволгу и седого дятла, удалось восстановить в природе, 2 - исчезли, 17 – пока непонятно, что с ними происходит.

Среди тех, что попали сейчас в Красную книгу Москвы, 86 видов экологам удалось впервые зарегистрировать в столице. Например, это два вида грибов в Новой Москве - трутовник разветвленный в Валуевском лесопарке и решёточник красный в районе биостанции РАН в Малинках. Их уже вписали раньше в Красную книгу России и теперь добавили в московское издание.

Ещё пять видов - найдены вновь, хотя раньше считались давно исчезнувшими, например, растения лук угловатый и гроздовник полулунный. А ещё 26 видов были и есть в московских скверах, лесопарках и заповедниках, но с каждым годом их становится меньше и места обитания тоже сокращаются. К примеру, в Измайловском парке отныне охраняются ещё 8 бабочек, например, совка-луночка, лишайница-сестрица и скопуля торфяная. До сих пор они были вписаны только в Красную книгу Московской области.

Помимо этого, согласно принятому сегодня постановлению столичные экологи теперь обязаны чаще проводить инвентаризацию и проверки животных и растений в городе. А каждые 8 - 10 лет списки природного богатства Москвы будут обновлять и печатать новую Красную книгу столицы.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас в Красной книге Москвы, утверждённой в 2010 году, находится 479 видов животных, растений и грибов, в том числе:

122 вида сосудистых растений;

26 – моховидных;

10 – водорослей;

21 – лишайников;

17 – грибов;

16 – млекопитающих;

65 – птиц;

4 – пресмыкающихся;

8 – земноводных;

13 – рыб;

177 – беспозвоночных.

С 2020 года в третьем (начиная с 2001 г.) издании Красной книги будет 569 видов животных, растений и грибов, в том числе:

128 видов сосудистых растений;

24 – моховидных;

3 – водорослей;

30 – лишайников;

36 – грибов;

23 – млекопитающих;

90 – птиц;

5 – пресмыкающихся;

8 – земноводных;

16 – рыб;

206 – беспозвоночных.

Среди занесённых в Красную книгу Москвы 12 животных и растений находится в Красной книге России и 151 вид - в Красной книге Московской области.