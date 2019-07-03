«ЕвроХим» наращивает инвестиции

Журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг компаний, которые лидируют по объёмам инвестиций в основные фонды на протяжении последних 5 лет. Инвестиции компаний Андрея Мельниченко («ЕвроХим», СУЭК, Сибирская генерирующая компания) составляют 20 процентов от всего объёма инвестиций, которые сделаны всеми не сырьевыми компаниями России.

За последние 15 лет в развитие бизнеса инвестировано около 21 миллиарда долларов. Это – рекордный показатель для не нефтегазового сектора российской промышленности.

Например, средства вложены в строительство нового завода «ЕвроХим-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области. Он уже официально запущен в эксплуатацию и может выпускать 1 миллион тонн аммиака в год.

Стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. Андрей Мельниченко продолжает инвестиционный процесс в Ленинградской области: между «ЕвроХимом», Минпромторгом России и областной администрацией подписан меморандум о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты в качестве государственной поддержки новых инвестиций. К 2023 году в Кингисеппе планируется строительство новых производств аммиака и карбамида (суммарно до 1,5 миллионов тонн в год), а также метанола (до 1,7 миллиона тонн), с общим объёмом инвестиций 2,5 миллиарда долларов.

Также продолжается строительство горно-обогатительных комбинатов в городе Усолье (Пермский край) и городе Котельниково (Волгоградская область). Общий объём инвестиций в этих проекты – 232 млрд рублей. Запуск калийного комбината в Усолье запланирован на этот год, а предприятия в Котельниково – на 2020-21 годы.