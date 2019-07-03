От МКАДа до Твери: открыт новый участок платной трассы М-11

В среду, 3 июля, первые легковушки и грузовики проехали по новому платному участку трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург", которую называют скоростной альтернативой Ленинградки. Речь идет об участке с 97 по 149 километры.

- Этот участок проходит по территориям Московской и Тверской областей и является продолжением участка от 15 км до 97 км. Теперь у водителей появилась возможность сквозного проезда от МКАД до Твери. Кроме того, новый участок пересекается с федеральной трассой М10 «Россия» на 143 км, - рассказали "КП" в пресс-службе Автодора.

По четырехполосной трассе можно двигаться со скоростью до 130 км/час. За порядком на дороге в круглосуточном режиме следят экипажи службы аварийных комиссаров. Но за удобства и скорость придется заплатить. Стоимость проезда по новому участку, как и по всей трассе М11, зависит от времени суток и вида транспортного средства. Чем больше машина - тем дороже (для легковых автомобилей - 3,6 руб./км, для автобусов - 9 руб./км, для грузовиков - 12,24 руб./км). То есть проезд по новому участку протяженностью чуть больше 50 километров обойдется примерно в 190 рублей.

Оплатить можно наличными или банковской карточкой. Также в пунктах оплаты можно приобрести абонемент на проезд по М11. Он рассчитан на 10, 20 или 30 поездок (чем больше поездок, тем меньше цена).

Полностью М-11 обещают открыть в сентябре. По предварительным прикидкам, проезд по новой автомагистрали по маршруту Москва - Санкт-Петербург владельцам легковых автомобилей обойдется в 2000 рублей.