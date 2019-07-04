От отчаяния к успеху: бывшая подопечная детского дома мечтает стать фитнес-тренером

Алине 21 год, но за плечами у нее уже волонтерская работа на самых крупных спортивных объектах столицы, друзья по всему миру и огонь в глазах.

В 10 лет смешную девчонку с пытливым взглядом усыновила семья из подмосковного городка Куравское Орехово-Зуевского района. Тогда у Алины началась другая жизнь. В семье.

«У нас была кошка Дуня. Такая классная, пушистая. Глаза – зеленые – зеленые. Как у меня. Дуня всегда была рядом – и когда я делала уроки, и просто отдыхала, и когда играла в футбол. Да, я это делала дома. Все разлеталось в щепки — люстра, зеркала, посуда. И тогда мама сказала – хватит! Хочешь профессиональный спорт – будет спорт. И отвела меня в местный Дворец молодежи, где меня взяли в команду чирлидеров», — вспоминает Алина.

Девушка несколько лет выступала на областных спортивных соревнованиях, всегда в числе первых, а в свободное время помогала тренеру.

«В тот момент я и поняла, что вижу свое будущее только в спорте и хочу быть тренером – преподавателем, — объясняет Алина – тогда и решила поступать в колледж на педагога по физической культуре и спорту».

После окончания колледжа Алина пыталась найти работу сама, но без опыта, девушку никуда не брали. Даже работала некоторое время бесплатно помощником тренера по черлидингу, помогала с детьми, но ставку все равно не предлагали, хоть и зарекомендовала себя очень хорошо.

«В какой-то момент охватила тревога. Или паника. Какое-то странное чувство. Кошки скребли на душе – а что делать дальше? Как найти ту самую работу в любимом спорте? От воспитательницы в интернате, с которой у меня сохранились хорошие отношения, я узнала о программе трудоустройства фонда «Хранители детства». Не очень надеялась, но решила попытать счастье», — смеется Алина.

Но девушке все же повезло. Специалисты фонда помогли ей устроиться волонтером — помощником на спортивных мероприятиях. Надо же набираться опыта!

Потом девушка прошла стажировку в гостинице «Салют» на ресепшн, где встречала спортивных гостей и помогала им в решении самых-самых разных вопросов. У Алины появилось много друзей, из разных стран, даже континентов.

«Потом был стадион. Я контролировала перемещение команд, следила, чтобы на стадионе и в раздевалках не оставляли вещи, отвечала за организацию порядка в целом. И знаете, что самое классное? Я поняла, что работа в спорте – это мое. Вот прямо на 100 процентов. Какое же это счастье – приходить на работу и радоваться жизни».

Девушка несколько лет выступала на областных спортивных соревнованиях, всегда в числе первых, а в свободное время помогала тренеру. Фото: Фонд «Хранители детства»

«Весной Фонд помог мне пройти три базовых курса школы фитнеса Варвары Медведевой. Первый курс был по основам фитнеса, второй – по боевым искусствам, а третий – по анатомии человека.

Варвара отметила, что у меня есть большой потенциал в спортивном преподавании. Сейчас я набралась теоретических знаний, но, к сожалению, пока не могу владеть ими на практике. Поэтому с осени Варвара ждет меня на следующий этап обучения. А пока у меня есть задание на лето – учу анатомию и базовые основы работы с клиентами. Но не думайте, я не буду сидеть без дела все лето – меня ждет работа – сложная, но любимая. Я буду помощником организаторов на летних соревнованиях по гимнастике, легкой атлетике и гребле в Москве, — рассказывает девушка, держа в руках учебник по английскому языку. — Да, я только начинаю, — кивает Алина на книгу. — это базовый уровень, но я выучу, потому, что понимаю, зачем мне это нужно».

Фонд «Хранители детства» помогает подросткам уязвимых групп сделать осознанный выбор профессии и получить первый успешный опыт работы при поддержке наставника.

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