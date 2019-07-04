Собянин - на открытии Московского урбанфорума: "Программа "Мой район" становится ключевой при обустройстве столицы"

Сегодня, 4 июля, в парке "Зарядье" мэр Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2019). Главная тема в этом году - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Во время дискуссий и "круглых столов" участники форума обсудят вопросы и презентации инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, направленные на сбалансированное и устойчивое развитие городов, повышение качества жизни через масштабные проекты.

- Столица с каждым годом становилась все менее пригодной и комфортной для жизни, - отметил в своем выступлении мэр Москвы Сергей Собянин. - Несколько лет назад стало очевидно, что эти проблемы находятся в плоскости градостроительного развития и городской среды. При этом главный капитал - человек, и главное, чем надо заниматься в городе, - это забота о человеке. Любая стройка и развитие города должны создавать комфортную среду для горожан.

По его словам, стартовавшая в прошлом году программа развития столицы "Мой район" станет ключевой при обустройстве городской среды. Новые удобные кварталы появятся в ближайшие годы и по программе реновации. В список расселения и сноса в Москве попали 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

Другие столичные проекты, как подчеркнул мэр, также влияют на жизнь москвичей.

- Программа "Моя улица" это 100-процентная программа здорового города, - пояснил Сергей Собянин. - Горожане не могут жить по принципу "работа-дом-транспорт", людям нужно общественное пространство, физическая активность, возможность почувствовать себя городским сообществом. Это прямой путь к снижению городских стрессов, ощущению жизни в комфортной среде.

Одним из центральных событий урбанфорума станет конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития.

- Высокий уровень здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни в городах выше, чем в сельской местности, и Россия здесь не исключение, - сказала в своём выступлении на урбанфоруме заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. - По данным 2018 года в городах население живет дольше на два года, чем в сёлах. Новые принципы городского обустройства, способствующие развитию здоровых городов, отнесены Всемирной организацией здравоохранения к одним из основных приоритетов до 2050 года. Москва демонстрирует по сравнению с другими городами России повышение мотивации у населения к здоровому образу жизни. Эти практики нужно распространять на всю страну.

Теме здоровья жителей мегаполисов посвятят и открытый городской фестиваль MUF Fest, который по традиции проводится на урбанфоруме после завершения деловой программы. В его афише - более сотни бесплатных событий для всех желающих. Это мастер-классы, лекции, спортивные занятия, концерты, выставки и экскурсии.

Напомним, Московский урбанистический форум проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. В нем участвуют более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Как добраться: ст. м. "Площадь Революции", "Китай-город", ул. Варварка, вл. 6, стр. 1.

Время работы: экспозиция MUF открыта для посетителей 6 и 7 июля с 10.00 до 19.00. Площадки городского фестиваля MUF Fest - 6 и 7 июля с 12.00 до 20.00.

Подробная программа деловой части форума и фестиваля MUF Fest - на официальном сайте Московского урбанистического форума (mosurbanforum.ru). Вход свободный.