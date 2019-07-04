В столичных парках пройдут бесплатные показы фильмов

В московских парках устроят бесплатные показы художественных фильмов. Главное, чтобы не подкачала погода – в дождливую погоду показы придется отменять. Если же будет сухо, то кинопоказы будут проходить ежедневно с 5 по 14 июля. Начало в 21.00.

- Представленные фильмы - любимые киноленты отечественного кинематографа ХХ века, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. – А перед показом кинофильмов в 20.00 будут проходить лекции на эколого-просветительскую тематику.

В каких парках:

- природно-исторический парк «Измайлово» (вход с Измайловского проспекта, 56),

- лесопарк «Кусково» (вход на пересечении ул. Юности и ул. Молдагуловой, со стороны ст. Кусково),

- ландшафтный заказник «Теплый стан»(зона отдыха Тропарево, вход с ул. Академика Виноградова, 12),

- природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»(вход с ул. Кузьминская, 10, стр.1),

- природно-исторический парк «Москворецкий»(вход с ул. Твардовского, 16),

- парк «Ветеран» на территории памятника природы «Серебряный бор»(вход с ул. Таманская, 42),

- природно-исторический парк «Царицыно»(Бирюлевский дендропарк, вход с ул. Липецкая, 5а).

Фильмы, которые покажут:

5 июля – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

6 июля – «Девчата»

7 июля – «Живите в радости»

8 июля – Зимний вечер в Гаграх»

9 июля – «Искренне Ваш…»

10 июля – «Как стать счастливым»

11 июля – «Летят журавли»

12 июля – «Мимино»

13 июля – Москва, любовь моя»

14 июля – «Мужики!...»