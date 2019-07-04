2019-07-04T15:38:07+03:00
Общество

Демонтировали звезду со здания «Северного речного вокзала»

Но после реставрации вернут на место
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Звезду на здании Северного речного вокзала вернут на место после реставрации. Фото: Департамент культурного наследия МосквыЗвезду на здании Северного речного вокзала вернут на место после реставрации. Фото: Департамент культурного наследия Москвы
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С реставрируемого здания «Северного Речного вокзала» 4 июля демонтировали звезду. Ее нужно очистить, вернуть исторический облик. Делом займутся опытные реставраторы.

- Звезду Северного речного вокзала, венчавшую шпиль здания с 1937 года, сегодня демонтировали. За 80 лет она ни разу не реставрировалась, и ее состояние оставляет желать лучшего. Специалисты вернут ей исторический облик и вновь водрузят на шпиль уже в 2020 году, - рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

Здание «Северного речного вокзала» реставрируют полностью. Последние годы помещение обветшало, поэтому было в 2010 году закрыто. Поставлена задача - вернуть исторический облик. Отреставрируют башенные часы XVIII–XIX веков, восстановят мраморную облицовку стен, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы. К тому же вернут витражи с государственными гербами советских республик, воссоздадут потолочные росписи и паркетные полы, а также фонари в виде ландышей на крыше.

После реставрации вокзал станет современным транспортным комплексом. Здесь будет даже музей.

- В здании оборудуют залы ожидания, билетную кассу, киоск по продаже сувенирной продукции, справочное бюро, буфет, кабинет врача и комнату матери и ребенка. Прилегающую территорию благоустроят, - рассказывают в мэрии Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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