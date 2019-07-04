2019-07-04T17:26:36+03:00
Общество

Участок Филевской линии метро закроют 6 и 7 июля

Поезда не поедут от станции «Киевская» до «Кунцевской»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В предстоящие выходные на участке Филевской линии метро вновь закроют движение поездов.В предстоящие выходные на участке Филевской линии метро вновь закроют движение поездов.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Движение остановят на участке Филевской линии метро в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. Поезда не будут курсировать между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В Московском метрополитене объясняют, что ограничения нужны для реконструкции - заменят более 400 шпал, будут работы с зелеными насаждениями.

- Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта - пассажиры смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В эти дни пассажиры смогут доехать до закрытых станций на автобусах КМ – проезд бесплатный. Откроют станции в понедельник, 8 июля, в 5.30 утра.

КСТАТИ

Работы продолжатся

Для реставрации Филевской линии нужны еще шесть технологических «окон» – 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. Пассажиропоток в выходные дни в 1,5 раза меньше, чем в будни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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