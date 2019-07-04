Хуснуллин: "Пять маршрутов Московских центральных диаметров запустим к 2025 году"

В ближайшие пять лет в столице откроются пять маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил сегодня, 4 июля, заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

- Наша цель на ближайшие пять лет - обеспечить интеграцию железных дорог в систему городского транспорта столицы, - сказал глава Стройкомплекса. - По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведутся работы по созданию диаметральных маршрутов, которые пройдут через центр столицы и фактически станут линиями наземного метро.

Сейчас по проекту МЦД готовится запуск пяти маршрутов общей длиной 446 километров. Жители Москвы и области смогут пользоваться на них более чем 200 станциями. "Благодаря МЦД среднее время поездки через город для пассажиров составит 45 минут", - отметил заммэра.

Напомним, первые два маршрута МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры на маршрутах Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Железнодорожный и Пушкино – Домодедово.

По словам заммэра, сейчас строятся новые остановочные пункты на радиальных железнодорожных направлениях, а также продолжается интеграция железной дороги и Московского центрального кольца.

- На Октябрьском направлении появится платформа Ховрино-2, на Курском – остановочный пункт Остафьево, на Киевском – платформы Минская, Аминьевское шоссе и Санино, - сказал Марат Хуснуллин. - В ближайшие месяцы откроем остановочный пункт Северянин Ярославского направления – его перенесли ближе к станции МЦК Ростокино, а с платформы НАТИ Октябрьской железной дороги можно будет с комфортом пересесть на станцию МЦК "Лихоборы".

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля в "Зарядье". Деловую программу МУФ-2019 сегодня открыл своим выступлением мэр Москвы Сергей Собянин.