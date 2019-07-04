Прогноз погоды на июль и август 2019: Самые жаркие дни лета уже позади

Теплый май и жаркий июнь настроили москвичей на курортный лад: что ни вечер, то теплынь, что ни выходные, то шашлыки на даче и свежий загар под ярким солнцем средней полосы. Но вот уже десять дней как лето-2019 повернулось к нам - скажем культурно - своими тучами. Погода сейчас на 3 - 5 градусов прохладнее, чем обычно в начале июля. Без дождей ни дня не обходится, хорошо хоть не ливни.

И прогноз Гидрометцентра России явно не сулит нам пляжного отдыха в Подмосковье в эти выходные - скорее плед, кино и горячий чай. В субботу +15...+17 градусов, пасмурно и сыро. В воскресенье +17...+19, серое небо и время от времени дожди. В начале следующей недели, 8 -10 июля, небо прояснится, станет чуть теплее, +20...+22 градуса. И по-прежнему каждый день небольшие дожди.

- Но и это для июля маловато, - признает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так куда же делось жаркое солнечное лето?

- Изменились циркуляция в атмосфере, - объясняет наш эксперт. - В мае и июне она была меридиональной: воздушные массы перемещались по Европейской части России вдоль меридианов, с севера на юг либо с юга на север. Если приходили с юга - то уже с горячим воздухом. Если с севера - то с холодным, но сухим, и он моментально прогревался в солнечные дни. Все это время в атмосфере над нами господствовал антициклон - атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, обеспечивающий ясную сухую погоду. Теперь же мы наблюдаем так называемый западно-восточный перенос воздушных масс (что, кстати, для наших широт норма). Циклоны, образовавшиеся в Северной Атлантике, перемещаются с запада на восток, через среднюю полосу к Волге. Воздух в них влажный и прохладный. Циклоны идут один за другим. И даже в перерывах между ними воздух не успевает заметно прогреться.

Надолго ли установилась такая погода?

- Похоже, что да. Средняя температура июля, по расчетам Гидрометцентра России, будет в рамках климатической нормы. А норма, напомню, +23...+24 градуса (это днем, если брать среднесуточную, то +18...+19), - рассказывает Татьяна Позднякова. - Понятно, что она складывается из более прохладных дней, как сейчас, и более жарких. Но долгих периодов аномального зноя мы не ждем до конца месяца. Скорее всего, будет лишь один день с температурой выше 30 градусов и четыре дня, когда воздух прогреется выше +25. Август, по предварительным прогнозам, также будет в пределах климатической нормы (+21...+22 градуса) или чуть прохладнее.

Пока самый знойный день лета - 9 июня, когда были зафиксированы +31,2 градуса. Не исключено, что он так и останется рекордсменом.

А как же глобальное потепление?

В Москве 14 месяцев подряд температура была выше климатической нормы - в июне, например, на 3 с лишним градуса. Когда-то в череде аномального тепла, к которорму мы уже привыкли, должен был случится перерыв. А с другой стороны, уж лучше прохлада, чем 45-градусное пекло, как в Европе.

КСТАТИ

Самый холодный июль в истории метеонаблюдений Москва пережила в 1904 году. Тогда средняя температура месяца была лишь +15 градусов. Из более близкого - июнь 1987 года со средней температурой +16,8. За последние 10 лет июль ни разу не был холоднее климатической нормы.