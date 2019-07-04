Оппозиционеры готовятся свалить на власть провал по сбору подписей на выборах в Мосгордуму

«У НИХ ВИНОВАТЫ ВСЕ»

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Но у кандидатов от оппозиции проблемы начались уже сейчас. Во-первых, они проваливают сбор подписей. И даже сами в этом признаются.

- У нас очень невеселая ситуация в штабе — меньше сборщиков подписей выходят на поквартирный обход. Это происходит из-за плохой погоды, ливня и пронизывающего ветра каждый день. Вчера у нас вышло на 7 человек меньше, чем мы рассчитывали. Поэтому мы собрали меньше 200 подписей. Кроме того, часть сборщиков, которые работают с самого начала кампании, очень сильно устали, и их может не хватить на последнюю неделю, - жалуется в соцсетях оппозиционный кандидат Константин Янкаускас.

Поняв, что сбор подписей рушится, Янкаускас решил перестраховаться. Якобы власть насильно вот-вот отнимет уже готовые документы.

- Видимо, в ближайшие дни (может, и часы) будет организована попытка уничтожить собранные нами подписи, либо физически лишить меня возможности подать документы, - предупредил он.

Другой кандидат, сотрудница Алексея Навального, Любовь Соболь заявила, что уже собрала нужно число подписей. И тут же выпустила пост, мол, избирком может не признать их подлинность.

- Сейчас жулики из мэрии и "Единой России" будут пытаться найти сто уловок, чтобы независимые кандидаты не были зарегистрированы на выборах. Тем важнее вести кампанию публично и открыто, чтобы все махинации были на виду. Гласность - наша защита, - пишет Соболь.

Оппозиционные кандидаты даже проводили в выходные день единого сбора подписей. Правда, на него пришло не больше 1,5 тысяч человек (многие из которых были активистами штабов и подписались за ранее). По словам политологов, несколько десятков кандидатов вряд ли смогли набрать более ста подписей на каждого.

- У команды Навального есть определенные модели, по которым они оправдывают свои неудачи, - рассказал нам политолог Алексей Мухин. - И если у них что-то не входит, все валят на погоду, плохих людей, власть. Якобы это они мешают. Хотя, как говорил известный тренер Тихонов: «Забивайте столько, чтобы было не важно, двигает ваш противник ворота или нет». Ну, собрал бы он столько подписей, чтобы не было сомнения — он крутой. Но этого не происходит. Может, у них миллионы подписчиков. Но эту виртуальную поддержку не выходит сделать реальной.

И чтобы продолжить наше расследование, важно обозначить несколько фактов. Первое - Избирательные комиссии не имеют отношения к «Единой России». Второе - мэрия Москвы согласовала все места для пикетов и оппозиционных митингов.

«ОНИ РИСУЮТ ПОДПИСИ?»

У экспертов, знакомых с кандидатами Ильей Яшиным и Любовью Соболь, есть вопросы к их честности. Мы поговорили бывшим замглавы московского штаба Навального и юристом его фонда Виталием Серукановым. Он тоже пытался пройти на московские выборы. Серуканов рассказал о провокациях, которые устраивают оппозиционеры.

- Сейчас многие кандидаты, идущие против власти, пишут , что им мешают. Что вот-вот их подписи отнимут или сожгут. Ты веришь в эти истории?

- Как из рога изобилия будут литься такие посты. Так они будут оправдывать свои провалы. Нужно честно признавать свои поражения. Но у команды Навального есть отработанная технология. Начинай все валить на погоду, на конкурентов, на инопланетян. А главное — вали на власть. Вот моя команда тоже собирала подписи. Власть нам совершенно не мешала. Мы ставили агитационные кубы где хотели, собирали подписи где хотели. Если у нас были трудности и мы не добрали подписи. Но это моя вина. Я неправильно выстроил систему. Но команда Навального такого никогда не признает.

- А кто именно это делает?

- Предположительно Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов. Вот мы ходили по квартирам, говорили с местными жителями. Не делили их на оппозиционеров и неоппозиционеров. Так вот Жданов, насколько мне известно, не ходил ни в какой поквартирный обход. У него в какой-то одной точке стояло по 2-3 куба сразу. Они, вероятно, сделали ставку на провокацию. Был открыт сбор подписей в центре Москвы. Кто из местных жителей массово поедет отдавать свой голос за них? Тогда вопрос: откуда такие темпы сбора? Ответа на вопрос нет. У них нет повестки, нет позитивных предложений для местных жителей. Они просто идут против власти. И все. Их ничего не интересует кроме власти. Это такая секта, которая делает все, что говорит их босс.

- Когда ты был в штабе Навального ты видел, что его кандидаты рисуют подписи?

- Я могу сказать только про Любовь Соболь. В 2014 году Соболь также шла на выборы и не добрала подписи. И нужное число собрать не удалось. Говорят, у них реально был такой план. В какой-то момент они банально испугались уголовной ответсвенности. А сейчас, думаю, наглость окрепла. Их технологии провокаций тоже стали мощнее. Поэтому, мне кажется, они готовы пойти на фикцию. А когда Избирком не примет фальшивки, оппозиционеры, скорее всего, начнут кричать про ужасы режима. Уверен, что Соболь не будет против сдать брак или подделку. У них хорошая позиция — во все виновата власть.

- Писали, что агитационные кубы Любовь Соболь закидали навозом. Кому это было выгодно?

- Думаю, эта провокация была в интересах самой Соболь. Она подняла дикий медийный шум. Вот, ее кампанию сорвали, отдавайте подписи за меня. Хайп поднял и сам Навальный. Власти это совершенно не нужно.

«НЕУГОДНЫХ ТРАВЯТ?»

- Удивительно, но кто идет против этого неприкасаемого пантеона кандидатов-оппозиционеров, тут же получает клеймо неугодного…

- Это отвратительно. Навальный и его команда везде орут, что должны быть конкурентные выборы. Что в «прекрасной России будущего» можно будет голосовать за любого кандидата. А что мы получаем на деле? Как доходит дело до собственной рубашке, они превращаются в озлобленных троллей, который затравливают человека в Интернете. Накинулись на журналистку Екатерину Виновкурову, на депутата Максима Каца, на бедную Нюту Федермессер. Для них любой человек становится врагом, на него натравливают толпу хомяков. Человека начинают уничтожать в интернете. Причем, насколько я вижу, это делают в основном боты. Как это вяжется с демократией?

- Тебе мешала московская власть?

- Удивительно, но нет. Выборы объявили в середине недели, а не перед выходными. Банковские счета мы открывали без каких-то проблем. Точки агитационные ставили, где нужно. Если мы что-то не смогли сделать — это только наша вина.

«ЗА СКАНДАЛОМ СКРЫВАЮТ ПОРАЖЕНИЕ»

Если вы почитаете соцсети Илья Яшина, Любви Соболь, Владимира Милова, да и самого Навального, вы увидите бесконечные скандалы и агрессию на тему московских выборов. Чего стоит одна история с Нютой Федермессер, которую затравили оппозиционеры.

- За этими криками они уходят от реальных дел, - сказал «КП» маркетолог Владислав Дежнев. - Пусть назовут хотя бы одну фамилию — кому они помогли. Мы только и слышим упреки в адрес власти. Но что вы реально сделали? Нет нормальной программы, не понятно, чем эти люди хотят заниматься, когда придут к Мосгордуму. Это обычные крикуны.