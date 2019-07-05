Наше Подмосковье. Московская область - многодетным семьям!

В семье Романа и Юлии Голубевых в июне произошло радостное событие - родился ребенок. Четырнадцатый! Младшая дочь Валерия стала восьмой девочкой в этой дружной семье. Конечно, один из самых важных вопросов для любой многодетной семьи - жилищный. Сейчас Голубевы живут в четырехкомнатной квартире. Понятно, что для такой большой семьи этого мало. Вчера губернатор Андрей Воробьёв приехал к Юлии и Роману и вручил счастливым родителям сертификат на покупку нового жилья.

- У нас в Московской области действует программа, смысл которой заключается в том, что тем семьям, где есть семь и более детей, мы предоставляем субсидии на приобретение жилья, - напомнил Андрей Воробьёв.

Сертификат - на 7,4 млн рублей. Эти деньги семья сможет потратить на покупку жилья - квартиры или дома, по своему усмотрению. Программа «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 7 и более детей» действует с 2013 года. За это время субсидии по ней получили 180 многодетных семей. (О других мерах поддержки многодетных семей - см. «Конкретно»).

Губернатор также напомнил, что с 1 сентября все новорожденные будут получать подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» (см. «А в это время»), и вручил такой набор Юлии Голубевой.

Старшему сыну Юлии и Романа Голубевых уже 26 лет, младшей дочери - всего несколько дней. Фото: Пресс-служба правительства МО

- Мы вам сегодня презентуем такой подарок раньше 1 сентября. Очень надеюсь, что это все пригодится в хозяйстве, - улыбнулся Андрей Воробьёв. - У нас есть опция: мама может взять набор или, если все необходимое уже имеется, деньги - 20 тысяч рублей.

Многодетная мама поблагодарила за подарки: «Я просто в восторге от всего! От внимания, от того, что губернатор сам приехал сюда, уделил свое время нам. За подарки детям огромное спасибо! Будущее стало ярче, радостнее».

Мать-героиня получила из рук губернатора сертификат на 7,4 млн рублей для покупки жилья и подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Фото: Пресс-служба правительства МО

ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во время рабочей поездки в Люберцы губернатор Андрей Воробьёв встретился с жителями и вместе с ними обсудил наиболее волнующие людей вопросы. В центральной части города сейчас разворачивается большая программа благоустройства. На Звуковой улице, которая находится между Октябрьским проспектом и улицей Кирова, будет создана полноценная пешеходная зона, место для прогулок горожан - со скамейками, велопарковками и дорожками. Здесь же высадят новые деревья, кустарники и цветы.

Кроме того, в порядок приведут и зону отдыха «Малаховское озеро», одно из самых популярных мест притяжения жителей городского округа Люберцы. На берегу озера проложат систему прогулочных тропинок и велодорожек, установят детские и спортивные площадки, реконструируют набережную. Украшением зоны отдыха станет фонтан, который будет бить прямо из центра озера.

Также на встрече с горожанами обсудили и реконструкцию Октябрьского проспекта. Это основная автодорога, которая пересекает Люберцы и соединяет их с Москвой. Сейчас здесь много светофоров, которые серьезно замедляют движение машин. На отрезке в 6,5 км построят 9 новых подземных пешеходных переходов. После окончания всех работ (в 2025 году) ежесуточная пропускная способность дороги должна вырасти почти в два раза.

КСТАТИ

Родители выберут сами: подарочный набор или 20 тысяч рублей

В Московской области с 1 сентября по инициативе губернатора родителям новорожденных будут вручать специальный подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В нем собраны предметы первой необходимости для малышей: пеленки, подгузники, комбинезоны, шапочки, средства личной гигиены, игрушки и многое другое. Итого - более 50 позиций. Вчера Московская областная дума приняла закон, по которому семья может сама решить - взять подарочный набор или получить за него денежную выплату в 20 тысяч рублей.