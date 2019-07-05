В столице откроются новые поликлиники и станции неотложки

На открывшемся в эти дни в Москве международном урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2019) одним из главных событий деловой программы стал конгресс Urban Health. Он посвящен интеграции принципов здоровья - одного из важнейших показателей качества жизни - во все сферы городского развития. При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в этом году в столице продолжается масштабная программа по строительству медицинских учреждений.

В Адресной инвестиционной программе Москвы уже запланированы проекты по строительству новых амбулаторно-поликлинических учреждений, больничных корпусов, подстанций скорой медицинской помощи и стационарных корпусов. Сегодня расскажем, что изменится для пациентов в ближайшие годы.

БОЛЬНИЦА С РОДДОМОМ В КОММУНАРКЕ

Пожалуй, одним из главных открытий этого года в столице станет новый медицинский центр «Новомосковский» - многопрофильная клиническая больница с родильным домом в Коммунарке. Для жителей ТиНАО и соседних районов запустят первую очередь здания на 87,1 тысячи квадратных метров. Пациенты получат все необходимое для качественной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по новому «Московскому стандарту +» медучреждений (см. «Кстати»). А в роддоме, по сути, современном акушерском стационаре, будут созданы комфортные условия для мам и малышей.

Всего планируется построить 9 корпусов общей площадью 157 тысяч квадратов, рассчитанных на 1016 коек. Сюда входят детская и взрослая больницы, роддом на 130 коек, диагностический и амбулаторный центры, подстанция скорой помощи, инфекционный корпус. Помимо этого, здесь будет работать Региональный сосудистый центр для пациентов при острых нарушениях мозгового кровообращения. Вертолетная площадка сможет принимать экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией.

ИНФЕКЦИЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Новые ультрасовременные корпуса в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 и больнице Святого Владимира построят с учетом врачебных требований. Для этого в зданиях станет больше мельцеровских боксов - комнат для индивидуальной изоляции больных. Вместо общих палат пациентов смогут размещать в персональных закрытых помещениях. Кроме того, инфекционные службы получат необходимую современную медтехнику, в том числе лабораторную. Врачи смогут быстрее назначать больным адекватную лекарственную терапию. Все это снижает риски заражения вредными вирусами.

Новый корпус для МКНЦ Логинова

В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова построят новый лечебно-диагностический корпус.

Врачебная помощь станет еще оперативнее, поскольку клинико-диагностическое отделение будет работать по принципу «в день обращения».

Хирурги смогут делать больше высокотехнологичных операций повышенной сложности, в том числе трансплантаций органов.

Кроме того, добавятся койки онкологического профиля, в том числе онкогематологического.

В клинико-диагностическом отделении предусмотрен прием многопрофильных специалистов, а также «Маммологический центр», являющийся ведущим центром по диагностике и лечению заболеваний молочной железы в городе Москве.

Все новые здания станут удобными и доступными для маломобильных групп населения.

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства города Москвы:

«Градостроительный эффект от строительства новых медучреждений поможет сократить очереди к врачам, облегчить запись к специалистам, оснастить здания современным высокотехнологичным оборудованием, создать систему паллиативной и патронажной помощи, а также решить другие важные задачи».