МКАД станет быстрее, а метро еще ближе

НА ХОРДЕ МЕЖДУ ЯРОСЛАВКОЙ И ДМИТРОВКОЙ ПОЯВИТСЯ ТРИ МОСТА

На участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе водители смогут ездить уже в 2022 году. Напомним, эта дорога станет частью создаваемого сейчас хордового кольца Москвы. В него войдут три хорды - Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная и Южная рокада.

«Сейчас объявлены торги для определения подрядной организации на строительство участка от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Между этими крупными городскими магистралями добавится всего 17,9 километра дорог. Основными из них станут три эстакады основного хода и две эстакады съезда. Строители возведут и три новых моста через реку Лихоборка общей длиной 148,3 метра.

По проекту обновят и уже действующие сооружения. К примеру, реконструируют мост через реку Яуза и подземный пешеходный переход около метро «Ботанический сад». В переходе приведут в порядок два выхода, построят дополнительные лестницу и пандус, лифт для инвалидов и мам с колясками. А в районе дома 16, строение 33 в Сигнальном проезде появится новый подземный пешеходный переход.

ЧЕРЕЗ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОДОРОГУ ПЕРЕКИНУТ ЕЩЕ ОДНУ ЭСТАКАДУ

Масштабная реконструкция продолжается на МКАД. Кольцевая автодорога разгрузится на 25 процентов после завершения всех работ на развязках. Один из участков дороги сейчас ускоряют за счет обновления действующей развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Сейчас здесь строят проезжую часть эстакады через кольцевую трассу. Благодаря новой эстакаде машинам станет удобнее съезжать с внешней стороны МКАД в сторону центра.

Во время реконструкции транспортной развязки обновят 1,2 километра проезжей части кольца. При этом обустроят переходно-скоростные полосы, а также реконструируют действующий путепровод через МКАД. Вдоль дороги на двух участках установят шумозащитные экраны. От торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы можно будет добраться по новому надземному пешеходному переходу.

В этом году также начнется разработка проектов реконструкции еще четырех развязок на пересечении с МКАД.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - «УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Новая Коммунарская линия метро поедет от станции «Севастопольский проспект» до Коммунарки и далее до Троицка в Новой Москве. Первый участок с 10 станциями между «Столбово» и «Севастопольским проспектом» планируют построить к 2023 году. Работы уже ведутся на 7 станциях линии. На одной из будущих станций - «Университет дружбы народов» - началось возведение основных конструкций. Она разместится на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. Со станции пассажиры смогут подняться к комплексу зданий Российского университета дружбы народов.

Кстати, метростроевцы продолжают работу и на других участках подземки. К примеру, сейчас ведется строительство всех станций Большой кольцевой линии. Этой осенью на западном отрезке БКЛ, от станции «Давыдково» до «Карамышевской», стартует прокладка двухпутных тоннелей. Началась реконструкция Каховской линии метро, которая будет интегрирована в Южный участок БКЛ.

В Москве предстоит построить еще 500 километров дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Комсомольская правда

«Практически окончено строительство Cеверо-Западной хорды, готовы две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады, Калужское шоссе и целый ряд других проектов. В ближайшие годы нам предстоит построить еще 500 километров. Это огромные объемы. Конечно, их трудно сопоставлять с дорогами, которые мы прокладываем в чистом поле, но в городской среде, в городе строить такие объемы тяжело - в основном это сложнейшие инженерные сооружения, тоннели, эстакады, путепроводы. Крайне сложный проект в такой динамике не реализуется практически ни в одном городе мира», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Застройка будущих районов будет проводиться по индивидуальным проектам

С момента старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 43 жилых дома. Напомним, в нее включено 5173 ветхих дома во всех округах, в том числе и в Новой Москве. Всего в городе по программе сегодня строятся 117 жилых домов. Новейшие технологии позволяют столичным строителям возводить здания принципиально более высокого качества. Это достигается за счет энергоэффективных материалов, продуманной планировки с увеличенной площадью и продолжительного срока эксплуатации. Для участников реновации готовят именно такие комфортные дома. В Департаменте строительства Москвы подробнее рассказали, какими они будут (подробности).