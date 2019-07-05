Андрей Бочкарев: Строительство 117 жилых домов по программе реновации уже идет

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о новых дорогах и станциях метро, реновации жилого фонда и строительстве новых поликлиник.

- Андрей Юрьевич, по традиции к середине лета подводятся первые итоги работы строителей за полугодие. Что уже сделано и какие проекты планируете завершить до конца года?

- У нас грандиозные планы по строительству дорог и метро. Если говорить о темпах строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, то Москва сегодня находится среди мировых лидеров. Только с начала этого года по Адресной инвестиционной программе построено 22,5 километра дорог, 5 искусственных сооружений, 2 крупных пешеходных перехода. Среди них, например, участок Северо-Восточной хорды - от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы длиной почти 7 километров, одна эстакада.

До конца года нужно успеть построить немало. Реконструированных и построенных дорог планируем запустить порядка 51 километра с путепроводами, эстакадами, мостами. Кроме того, в этом году завершим строительство балочного моста от Нижних Мневников до улицы Народного Ополчения через Карамышевское спрямление реки Москвы. Это финальный участок Северо-Западной хорды. Работы там ведутся круглосуточно, по графику, но, возможно, постараемся ускориться.

- Реконструкция МКАД длится уже не первый год. На многих участках водителям ездить стало проще. Что еще осталось сделать?

- Обновление МКАД сейчас идет на трех развязках - в районах Волоколамского шоссе, улицы Генерала Дорохова и на пересечении с Бесединским шоссе. Основные работы планируем завершить уже в этом году. Сейчас разрабатываются проекты еще на четыре участка - Липецкая улица, Осташковское шоссе, Алтуфьевское шоссе и улица Верхние Поля.

Развязку МКАД с Бесединским шоссе запустят после реконструкции в ноябре этого года. Фото: troi.mos.ru

«КОММУНАРСКУЮ ЛИНИЮ МЕТРО УЖЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ»

- Метро тоже расширяется. В июне запустили первый участок Некрасовской линии от «Некрасовки» до «Косино» и участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки». Когда поезда с пассажирами поедут по другим новым маршрутам?

- Москвичи много времени проводят в поездках по городу. Поэтому мы делаем все, чтобы жителям стало удобнее пользоваться не только дорогами, но и метро. Новые станции прежде всего экономят время. Возьмем, к примеру, открывшийся недавно первый участок Некрасовской линии. Мы сейчас продолжаем работу на следующем отрезке - от «Косино» до «Нижегородской» и «Авиамоторной». Это еще пять новых станций. После запуска этого участка заметно разгрузится Таганско-Краснопресненская и соседние линии.

В этом же году планируем завершить участок от «Авиамоторной» до «Лефортово» на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Напомню, мы развернули работы на всех станциях БКЛ со сроками ввода 2021 - 2023 годы. Уже начали строить и новую Коммунарскую линию от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Это дополнительный радиус, который в будущем соединит БКЛ и южную часть города с территорией Новой Москвы. Планируем открыть его в 2023 году.

«В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ ПРОЙДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИК»

- Многие москвичи давно ждали реновацию. Что сейчас происходит в программе?

- Для переселенцев с начала программы уже построены и введены в эксплуатацию 43 жилых дома. Участники реновации, переезжающие в эти новые квартиры, в целом очень довольны. Программа выполняется по графику. В ближайшие пятнадцать лет нам нужно расселить и снести 5173 дома. Задача серьезная! При этом постоянно ищем стартовые площадки. Их, напомню, во всех районах реновации уже 329, и список будет дополняться.

Сейчас мы строим 117 современных жилых домов. Из них 12 зданий планируем завершить до конца этого года. Проекты зданий индивидуальные, а в некоторых из них специальные удобные квартиры, которые адаптированы для инвалидов.

- По программе планируется и масштабное строительство поликлиник...

- Как ранее сказал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, все проекты планировок по программе реновации обязательно предусматривают четкие расчеты необходимой дополнительной социальной инфраструктуры. В ближайшие пять лет Департамент строительства Москвы планирует построить 43 объекта здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические учреждения; 9 больничных корпусов, в том числе 2 инфекционных - в больнице Святого Владимира и ИКБ № 1 и 1 лечебно-диагностический комплекс в центре имени Логинова; 5 подстанций скорой помощи; 5 скоропомощных стационарных корпусов. Одним из самых высокотехнологичных станет многофункциональный медицинский центр в Коммунарке. В этом году завершим строительство первых корпусов площадью более 87 000 квадратных метров.

«САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА ОТКРОЕТСЯ НА ЗИЛЕ»

- Сколько детсадов и школ откроется до конца года?

- В Некрасовке завершено строительство детского сада на 350 мест. А в Строгине появился учебный центр на 400 мест. В ближайшие полгода сдадим еще 7 детских садов, два блока начальной школы с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) и школу на 2500 учащихся. Кстати, это новое учебное здание на территории завода ЗИЛ станет одним из самых крупных в нашей стране. Школу-гигант планируем открыть к началу учебного года.

Мы продолжаем строить и спортивные сооружения. На Минском шоссе появится многофункциональный спортивный комплекс. В нем москвичи смогут заниматься акробатикой, плаванием. А в поселке Северный разместится спорткомплекс подготовки олимпийского резерва по пятиборью. Как отметил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Такой комплекс пятиборья создается впервые. Здесь планируется проводить соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также состязания по плаванию, фехтованию и другим видам спорта.

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