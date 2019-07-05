Покоряем скалодром и новый картинг в Москве

Погонять на роликах или велосипеде, расстелить покрывало на полянке где-то в «Зарядье» или позагорать на берегу пруда в Парке Горького – можно, но не в эти выходные. Погода нелетная, поэтому возвращаемся на время в здания. «КП» нашла классные развлечения и только не говорите «я так не смогу» - мы сами попробовали.

Выше и выше

Не обязательно лететь в Японию, чтобы попасть в «Токио». Скалодром с таким названием находится возле станции метро «Дмитровская». Сюда дорога, как профессионалам, так и любителям активных развлечений. Здесь предложат боулдеринг (вид скалолазания) - целую серию коротких предельно сложных трасс. Все они спроектированы под руководством чемпиона мира по боулдерингу Алексея Рубцова, в понимании которого скалолазание не только как спорт, но и как стиль жизни.

Прежде, чем пойти на скалодром, я посмотрела видео в интернете. Показалось, что взобраться по стене, держась за разноцветные зацепки, нереально.

- Ты недооцениваешь свои силы, - сказал мне знакомый Женя, который регулярно занимается в «Токио».

Так сказать, вызов был принят – пойду и попробую. С собой не нужны даже кроссовки. Только удобные штаны и футболка. Пригодятся шлепки или комнатные тапочки, а еще бутылочка с водой.

- Обязательно иметь спортивные навыки, накачанные руки? - спрашиваю у тренера.

- Нет, - говорит Андрей Ведищев. - Это заблуждение многих, что у них слабые руки. Конечно, тем кто занимается на воркаут-площадках, дзюдо или тхэеквандо, легче почувствовать свое тело. Но это ощущение придет уже с первого занятия, потом будет легче и легче проходить трассы, сможете подниматься выше и выше.

Сначала разминка, потом выбор скальных туфлей. Не удивляйтесь, если пальцы придется поджать, как в сказке «Золушка». Все так должно быть, иначе в более комфортных не сможете «подняться на гору». Дальше окунаю руки в магнезию, чтобы не скользили, и иду к самой легкой трассе. Там зацепки расположены близко, за них удобно браться. Раз-раз и я уже поднялась на высоту около пяти метров. Спрыгиваю на мягкий мат. Пробую снова – получилось. Тренер предложил трассу сложнее. Там не сразу, но тоже получилось подняться. К тому моменту уже было не страшно спрыгивать, немного ушло напряжение.

- Прямо чувствую, как руки и спина пришли в тонус. И жарко, так и вес девушкам можно сбрасывать? – спрашиваю у тренера.

- По сути, это новый взгляд на фитнес. В Европе многие ходят на такие занятия, а не в спортзал, где скучно, монотонные движения, каждый в наушниках. А здесь люди еще и общаются, спрашивают друг у друга, как лучше пройти трассу. Активные люди. Сюда приходят с целью - пройти очередную по сложности дистанцию, а тело само тренируется и отвечает отличной формой – вы сами видите, что все у нас тут подтянутые, - говорит Андрей Ведищев.

Где: улица Новодмитровская 5А, строение 3, 1 подьезд, 3 этаж. Ближайшая станция метро «Дмитровская».

Когда: понедельник 15.00-23.00, вторник, среда, четверг 7.30-23.00, пятница 15.00-23.00, суббота и воскресенье 9.00-22.00.

Стоимость: самостоятельное посещение – 400-600 рублей (в зависимости от времени), занятие в группе с тренером – 1200 рублей. Прокат снаряжения – скальные туфли (250 рублей), мешок с магнезией (50 рублей).

Куда еще сходить?

Маршруты в панда-парке

Один из немногих парков, который расположен не на деревьях, а на искусственных опорах, находится в торговом центре «Авиапарк». Маршруты на высоте от 1,5 до 18 метров. С собой нужно иметь кроссовки и удобную одежду. Если понадобятся перчатки для прохождения маршрута, то вам их предоставят инструкторы.

Где: Ходынский бульвар, д. 4. Ближайшая станция метро «ЦСКА».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: в будние дни – от 400 рублей, в выходные – от 600 рублей (в зависимости от маршрута).

Полет в гамаках

Давно хотели полетать в гамаках и не находили время? Вот оно и пришло. Студия находится в башне Москва-Сити. Заниматься будете на атриумной крыше с витражными окнами – это неимоверное эстетическое удовольствие. Здесь же можно посетить занятие йогой, позаниматься на бизон-вибро (тренажер для ускорения процесса растяжки на шпагат), а также посетить массаж и сеанс флоатинга (полежать в специальной капсуле, наполненной водой).

Где: улица Тестовская, 8, подъезд 3, БЦ «Северная башня», 11 этаж. Ближайшая станция «Международная».

Когда: понедельник, среда, пятница – 10.00-22.00, вторник, четверг – 8.00-22.00, суббота и воскресенье – 10.00-18.00.

Стоимость: пробное – 300 рублей, последующие – от 1200 рублей.

Стать летчиком

Кто не мечтал в детстве стать летчиком, пилотом? А когда заходим в самолет, то хочется заглянуть в кабину. Ощутить себя пилотом можно, совершив полет за штурвалом мощной машины, рассекающей облака. В «Афимолл Сити» стоит авиатренажер самолета Airbus А320. Кабина в мельчайших деталях повторяет обстановку реального самолета, а приборы один в один соответствуют настоящим устройствам. Платформа движется, поэтому вы ощутите набор высоты и турбулентность. Но не бойтесь, с вами будет рядом настоящий пилот. А вот город, в который полетите, выбирать сможете именно вы.

Где: Пресненская набережная, 2 (6 этаж). Ближайшая станция метро «Выставочная».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 30 минут – 4900 рублей, 1 час – 8 500 рублей.

Погоняем

Можно устроить гонки на 420-метровой трассе с мостом, тоннелем. За сколько секунд вы пройдете ее на электрическом карте (машина «Тесла»)? Да, вот такой вызов. В электрическом картинге все по-взрослому: резкость ускорения, экстрим мощностью 31 лошадиная сила и надежность военного самолета. Машины на выбор – одиночная, двухместная, детская (от 6 лет и ростом от 138 см).

Где: улица Автозаводская 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж. Ближайшая станция метро «Автозаводская».

Когда: ежедневно с 10.00 до 0.00, в пятницу и субботу работают до 2.00.

Стоимость: понедельник-четверг, пятница до 18.00 – 1000-1500 рублей, пятница после 18.00, суббота и воскресение – 1500-2000 рублей. Цена зависит от машины.