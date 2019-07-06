Выпускников подмосковных колледжей ждут рабочие места на крупнейших заводах

Сегодня в списке промышленных предприятий Московской области - и те, что успешно работают уже много десятков лет, и новые современные производства. Создание новых рабочих мест в Подмосковье - одна из ключевых задач, которую ставит губернатор Андрей Воробьёв. В последнее время многие предприятия договариваются с колледжами, где готовят специалистов рабочих профессий, о целевой подготовке новых кадров.

Например, будущие спецы для завода «Мерседес», который делает автомобили в Солнечногорске, проходят сейчас обучение в колледже «Подмосковье» и Раменском дорожно-строительном колледже, Красногорский колледж готовит специалистов для «Ростелекома», межрегиональный центр компетенций в Королеве – для производителя стройматериалов «КНАУФ». В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме им. Бондаренко учатся будущие работники РЖД. Рабочие специальности становятся все более популярными у молодежи и востребованными у работодателей.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Вчера, в День промышленника, Андрей Воробьёв поздравил с профессиональным праздником работников одного из старейших заводов Подмосковья – «ЗиО Подольск». Предприятие в этом году отмечает вековой юбилей.

«Уже 100 лет вы делаете очень важную работу. Я хотел бы вас поблагодарить. День промышленника - это ваш праздник! Хочется сказать слова благодарности за ваш труд!» - сказал губернатор во время общения с работниками.

Андрей Воробьёв встретился с легендами завода - старейшими трудовыми династиями. Семья Лощилиных трудится на заводе с 1919 года. Общий стаж трудовой династии 194 года!

Общий трудовой стаж династии Лощилиных 194 года!

«Мой отец работал на заводе с самого его основания – сказал Николай Яковлевич, - потом уже я пришел сюда работать во время войны. По моим стопам пришли на завод сыновья и внуки. В общем 9 человек нас работало и работает на нашем заводе».

А у семьи Харчевниковых общий трудовой стаж – 388 лет! «Получилось так, что дед, отец, я и сын всю свою жизнь работали на заводе. И тети и сестры двоюродные тоже. 14 человек нашей семьи. И сегодня наша трудовая династия продолжается - со мной работает племянник. Надеюсь и внуки ее продолжат».

Андрей Воробьев поблагодарил семьи за трудовой подвиг, вручил благодарности и ценные подарки. Молодые сотрудники предприятия во время общения также отмечали, что продолжают дело своих отцов. «Я много слышал об этом заводе от отца, он работал здесь. Для меня он всегда был примером и гордостью, поэтому и я пошел работать на завод. Мне приятно, что я здесь работаю».

А у семьи Харчевниковых общий трудовой стаж – 388 лет!

СОГЛАШЕНИЕ О КАДРАХ

Предприятие растет, ему нужны новые кадры. Этот вопрос теперь будет решать Подольский колледж имени А. В. Никулина. Андрей Воробьёв и генеральный директор «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов договорились о том, что учебное заведение будет готовить для завода специалистов сразу по пяти специальностям: сварщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, управление качеством, металлообработка.

Все выпускники после окончания обучения получат рабочие места на «ЗиО-Подольск».

- Сейчас у завода уверенная траектория роста, производительность будет в 1,5 раза увеличена, - отметил после подписания соглашения Андрей Воробьёв. - Важно, чтобы молодые ребята после колледжа приходили подготовленные, чтобы интеграция в предприятие начиналась уже на втором-третьем курсах.

Студенты смогут проходить на заводе практику. «ЗиО» со своей стороны будет участвовать в подготовке команд колледжа для чемпионатов WorldSkills (это соревнования для представителей рабочих профессий, - Авт.). В дальнейших планах - создание современного ресурсного центра по металлообработке и пяти современных мастерских, в которых и будут учиться будущие специалисты.

Уверены, что кто-то из ребят, которые через несколько лет закончат Подольский колледж, придут работать на завод и станут основателями новых рабочих династий.

ВАЖНО!

На сегодня в Московской области действует уже 12 «брендированных» колледжей, которые в рамках соглашений готовят новых специалистов для флагманов экономики региона. Под них создаются учебные программы по необходимым компетенциям, предприятия открывают производственные мастерские, где студенты проходят обучение.