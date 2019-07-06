2019-07-06T15:15:37+03:00
Происшествия

Не вписался в поворот: ЦОДД Москвы опубликовало видео падения такси в реку

Водителю и пассажирке повезло: река Яуза в этом месте мелководная и иномарка просто уткнулось носом в ил [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Появилось видео, как такси занесло на повороте. и машина упала в воду.Появилось видео, как такси занесло на повороте. и машина упала в воду.Фото: кадр с видео
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Кульбиты желтого такси за несколько секунд до падения в реку сняли камеры наружного видеонаблюдения. Кадры обнародовал столичный Центр организации дорожного движения. Вот только ясности в дело они не внесли. Понять, что же привело к ДТП сложно.

- Мистика как-то,- прокомментировал Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД

И правда, авария по сути произошла на ровном месте. Двигавшуюся по полупустой дороге вдоль Костомаровской набережной машину, занесло на плавном повороте. Такси закрутило так, что в итоге машина просто рухнула в реку. И дальше - сплошное везение. Река Яуза в этом месте мелководна, так что машина просто уткнулась передним бампером в ил.

- Водитель и его пассажирка вылезли из машины на крышу и просто ждали спасателей. Им спустили лестницу и так они оказались на суше. А вот машину с помощью крана доставали. Спасатели битый час с ней мучились, - рассказал «КП» очевидец Дмитрий Пустовой.

Напомним, все произошло утром в субботу, 6 июля. Причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. В числе версий: превышение скорости, а так же усталость водителя, который мог уснуть за рулем. Таксист и его пассажирка не пострадали.

Момент падения автомобиля в Яузу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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