Опять в ту же «Яму»

Десять часов вечера. Дубак. Изморось. Я, словно взъерошенный воробей, сижу на самой верхней ступени амфитеатра на Хохловской площади и рассматриваю столичную молодежь. Школьники, студенты, потенциальные призывники, геймеры, инстаграмщики, художники, мажоры, неформалы, блогеры.

Ну, легкомысленны... Ну, что ж... Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних.

Чуть дальше, на заднем плане, виднеется Белогородская стена, точнее, ее единственный сохранившийся фрагмент (16 век). Рядом с ней-то два года назад и образовалась так называемая алкояма, в которой обожает зависать молодежь.

Страна узнала об этом месте пару недель назад из криминальных новостей. Потому как в «Яме» объявился серийный отравитель - 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Он подсыпал в газировку психотропные вещества и угощал ею случайных знакомых. Те - в отключку. А когда очухивались, не находили при себе ни денег, ни мобильников. Некоторые впали в кому (по последним данным, в деле фигурируют 11 пострадавших). Злоумышленника задержали. И теперь его будут судить.

А «Ямочку» прикрыли.

Первая мысль, из-за этого отравителя. Скандал-то грянул на всю страну. Но, как выяснилось позже, на ремонт. Пришло время поменять деревянные настилы, отштукатурить и покрасить ступени, очистить ливневую. На все-про все ушло девять дней. И вот в пятницу 5 июля народ снова хлынул на трибуны. Разумеется, со спиртными напитками.

ЛЕВ ПРОТИВ, ТИГР ЗА

Дождик немного поутих и я, наконец, расправил плечи. Справа от меня сидел какой-то хипстер, пытавшийся натянуть на правую ногу левый кроссовок. Голова его безжизненно болталась. Рядом стояла початая банка коктейля. Слева сидели две барышни лет по 16 и выпускали из себя столько пара, сколько российские дореволюционные паровозы (все, вместе взятые). Губы синие у обеих. То ли от вейпов, то ли от холода. А, может, помада такая.

Сомнительные напитки без суда и следствия выливаютсяФото: Павел КЛОКОВ

Ещё дальше, ближе к фундаменту Белого города, пять человек поставили колонку и начали водить вокруг неё хоровод.

Казалось, наши зрительские трибуны не дождались выступления артиста и ударились в загул.

Со стороны Покровки к амфитеатру примыкает кафе, чьи сотрудники уже стонут от такого соседства. Мол, вместо того, чтобы идти в их заведение, молодежь прется в «Яму».

И тут посреди веселья (можно сказать, в самый разгар) появился он. Человек в сером спортивном костюме. Коротко стриженный. И с бородой как у священника.

Позади - свита из 20-ти человек. Как юноши, так и девушки. И все снимают происходящее на телефон.

Бородач расстрелял трибуны глазами. Затем застыл как зверь перед прыжком. И кинулся к какой-то парочке. А там - полнейшая идиллия. Парень в розовых носках развалился на досках. Улыбается. А рядом с ним - дражайшая сударыня его. Сидит, сигареткой пыхает. Ну и бутылочка вина тут же, как полагается.

Парня под белы рученьки и в машину полиции. Девушку не взяли, хотя она очень просилаФото: Павел КЛОКОВ

Оказалось, что этот коротко стриженный человек - Михаил Лазутин, лидер общественной организации «Лев против». В лицо его не знает, наверное, только я. Ибо он очень популярный блогер и известный борец с пьянством. О его облавах слыхивали все местные алкоголики.

- Почему нарушаем общественный порядок? - спросил Лазутин прибалдевшую парочку.

Те снисходительно ухмыльнулись.

Одна минута - и в «Яме» уже полицейские. Парня под белы рученьки и в машину. Девушку не взяли, хотя она очень просила.

Я и сам не заметил, как влился в ряды «Лев против» и перешёл с этим суровым бородачом на ты.

- А откуда взялись полицейские, Миш?

- Мои ребята вызвали.

- И сколько человек уже задержали?

- Двадцать, - ответил Лазутин.

Идти за ним - невыразимая мука. Потому что шаги двенадцатикилометровые.

Минут через пять у меня сложилось впечатление, что я иду рядом с Валерием Леонтьевым. Потому что Мишу все узнают. Правда, реагируют по-разному. Одни называют настоящим мужиком и жмут руку. Другие кричат оскорбительные словечки. А один даже ходил за нами повсюду с огромной стереоколонкой, из которой доносилась музыка «Деревня дураков» (из знаменитой телепередачи «Каламбур»). Я попытался с ним поговорить, но тот только повторял:

- Я просто сумасшедший.

Может, правда?

На пятом круге мы наткнулись ещё на одного человека, пребывающего в форсированном состоянии. Мягко говоря. Он собрал человек пятнадцать зевак и с гордостью вещал о неоспоримой пользе алкоголя. Ногти чёрные. В руках банка какой-то сивухи. Заметив бородатого дьявола, он возбудился ещё больше. Подошёл к Мише вплотную и стал смотреть на него как боксер перед боем.

"Активист" с гордостью вещал о неоспоримой пользе алкоголяФото: Павел КЛОКОВ

Затем набрал в грудь воздуха и изрёк:

- Вот ты, лев, против. А я, тигр, за!

Молодежь грохнулась от смеха.

ДА И КТО СЕЙЧАС НЕ ПЬЁТ

- Кстати, а почему лев? - спросил я, направляясь с Михаилом в парк «Горка» (там, на детских площадках, тоже всегда полно молодежи).

- Мой знак зодиака.

- А что заставило выйти на улицу?

- Ситуация в стране.

- А как реагируют люди?

- По-разному.

Как видите, активист-трезвенник не очень-то разговорчив. Удивительно, но эта общественная деятельность приносит ему прибыль. Не только моральную, но и денежную. Его YouTube-канал интересен рекламодателям (с двумя миллионами подписчиков). Потому-то Лазутина и обвиняют в провокациях. Любая драка во время рейда - это хайп. И новая порция подписчиков.

- Да, стычки бывают, - рассказал мне активист. - Но не с молодежью. Они чаще соглашаются выкинуть бутылку в урну. Бросаются взрослые дяди. Которые уже набрали градуса и ничего не боятся. А то, что мой блог приносит деньги, я и не скрываю.

- Лева, привет, дорогой! - доносится от случайных прохожих.

- Мы смотрим каждый выпуск!

- Приезжай в Бирюлево!

Парк «Горка» оказался пустым. За исключением трёх человек, уткнувшихся в смартфоны.

Лазутин тут же скоординировался и выступил на камеру:

- Как видите, дорогие подписчики, детские площадки пустые. И это вечером в пятницу. По-моему, это результат нашей работы.

Пошли обратно в «Яму». Рядом с ней наткнулись на компанию бомжей, облюбовавших одну из скамеечек. Лева, он же Миша без суда и следствия схватил бутылку и вылил в траву остатки водки.

Компания бомжей облюбовала одну из скамеечекФото: Павел КЛОКОВ

- Ну это же не по закону, - заметил я. - А как же побеседовать? Или вызвать полицию?

- А что они развели тут помойку? - процедил активист. - Загадили всю площадь.

«Яма» тем временем стала ещё пьянее. И очередное появление «Льва против» встретила аплодисментами. Для форсу молодежного. Ну якобы смеются они над нами, почерк свой показывают.

Сумасшедшинка с колонкой вновь присоединился к свите, включив на этот раз «А кто такие Фиксики, большой-большой секрет».

На нижней ступени я заметил того самого хипстера, который никак не мог обуться. Смотрю, оба кроссовка на своих местах. Красава!

В этот момент из галдящей толпы выскользнул молодой человек с огромной плюшевой игрушкой под мышкой.

- Вы видели? Он меня ударил! - крикнул он, раскрасневшись. - Вы кто?

- Корреспондент.

- Вот вы-то мне и нужны. Записывайте. Вместо того, чтобы сеять в обществе любовь и свободу, «Лев против» занимается насилием. Минуту назад меня толкнули в грудь ни за что.

- А вы же тоже выпили? - спросил я, отчего-то развеселившись.

- Безусловно, - реагировал тот, встав в позу как театральный артист. - Но я это сделал не здесь. И меня никто не видел.

Плюшевая игрушка придавала ситуации какой-то странной нелепости.

- Нужно разрешить здесь выпивать на законодательном уровне, - добавил он напоследок. - А полицейские пусть также стоят и следят за порядком.

На трибунах продолжали пьянствовать. Некоторые пили исподтишка, не доставая бутылку из рюкзака. Кто-то наоборот демонстративно кричал «виват», поднимая сосуд поближе к июльскому небу.

Миша за всеми не успевает.

P.S. Ближе к полуночи я побрел домой. Немного прогулялся. И, знаете, что выяснил? Пьют далеко не только в «Яме». Пятничным вечером берег Чистого пруда усыпан молодежью. И многие с бутылочками. Дальше по бульвару в сторону станции метро «Чистые пруды» - похожая картина. Тургеневская площадь - аналогично. Сретенский бульвар. Рождественский. Если скамейки заняты, люди садятся на газоны. Или даже на бордюры.

При этом удивительно спокойно кругом и в целом весело. Чувствуется, что «Лев против» до этих улиц ещё не добрался.