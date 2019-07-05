В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Прокуратура наводит порядки в «Шереметьево», где пассажиры с начала лета часами ждут багаж. Сбой якобы произошел из-за сезона отдыхающих — людей много, с каждым по одному-два чемодана. Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому. Люди стали жаловаться в прокуратуру. Оно и понятно — прилетел с отпуска, командировки, а вещи не отдают. А если внутри скоропортящиеся продукты? Как правило, многие везут заграничные мягкие сыры, колбасу. Деньги на ветер.

- Руководством аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, и виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

В частности, уволили руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг».

- Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества, - уточнили в ММТП.

В это же время в аэропорту некоторые рейсы стали переводить из терминала D в другие. К тому же, на работу приняты более чем 200 человек, дополнительно привлечено 300 сотрудников из других компаний, для дальнейшего трудоустройства подобрано еще 500 кандидатов.

Рассматривают обстановку в аэропорте не только в массовом характере, но и индивидуально. В «Шереметьево» работает выездной прием граждан. Заявления принимают сотрудники прокуратуры. Пожаловаться можно до 7 июля с 9.00 до 21.00 в терминале D (1 этаж, зона прилета), после писать заявления на сайт www.mmtproc.ru.

- На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Проверки проводятся по всем поступившим обращениям, - рассказали в комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ОФИЦИАЛЬНО

В аэропорте на данный момент обеспечена сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные.

- Представители аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие работающей комиссии, включая предоставление всех необходимых документов, материалов и запрашиваемой информации.

Руководство аэропорта находится в тесном взаимодействии с прокуратурой, ежедневно информирует о принятых мерах и учитывает замечания и рекомендации, поступающие по результатам проверки госорганов, - рассказала "КП" Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.