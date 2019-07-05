Реконструкция Филевской набережной в Москве: Смотровые площадки, уличная еда и прокат

Столичные архитекторы готовят проект участка набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко". Здесь появится комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката, камеры хранения.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

- Мы обсуждаем проектные решения с местными жителями, чтобы постараться сохранить привычное для них использование набережной на конкретных участках, при этом улучшив качество благоустройства, - сообщил сегодня, 5 июля, на Московском урбанистическом форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По проекту на берегу реки сделают все необходимое для комфортного отдыха жителей. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По его словам, реконструируемый участок Филевской набережной условно поделили на пять отрезков. Часть из них попала в границы особо охраняемых природных территорий. Поэтому архитекторам нужно выбирать только разрешённые в таких случаях материалы для твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимально сохранять существующие деревья и газоны, а также соблюдать особенности укрепления берега и установку уличного освещения.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Несмотря на ограничения, по проекту на берегу реки сделают все необходимое для комфортного отдыха жителей. Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки объединят в маршрут по всей длине набережных Москвы-реки. В итоге благодаря этому и другим проектам город получает благоустроенные общественные пространства. В среднем длина каждого из них в столице равняется двум километрам.

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