2019-07-08T11:16:12+03:00
Происшествия

В Москве высокопоставленные полицеские поставили 200 мигрантов на учет по липовым документами

Все они граждане Узбекистана
Анастасия ВАРДАНЯН
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Всего за месяц с апреля по май на миграционный учет МВД задержанные полицейские незаконно поставили 200 мигрантов.Всего за месяц с апреля по май на миграционный учет МВД задержанные полицейские незаконно поставили 200 мигрантов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Серую схему постановки на учет мигрантов разоблачили сотрудники столичного Следственного комитета. Банде оборотней в погонах, лидерами которой стали два высокопоставленных сотрудника областного управления по вопросам миграции МВД, действовавшие с помощью семерых полицейских более низкого ранга, уже предъявлено обвинение.

Всего за месяц с апреля по май на миграционный учет МВД они поставились 200 мигрантов. За вознаграждение закрывали глаза на липовые документы приезжих. Проще говоря, принимали фиктивные справки о регистрации. За услуги брали деньги. Но суммы вознаграждения пока не называют.

- Распределив между собой роли, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации, а именно города Москвы и Ленинского района Московской области граждан Республики Узбекистан. Указанные лица осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по городу Москве и ОВМ Ленинского района Московской области, недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан, где в последствии принималось решение о незаконной постановке на учет, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Следователи провели уже 16 обысков.

- Изъята миграционная документация, печати, электронные носители, свидетельствующие о преступной деятельности, - пояснили источники в следствии.

Уголовное дело возбуждено по статье "организация незаконной миграции, совершенное организованной группой". Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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