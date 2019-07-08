10 самых романтичных мест Москвы: На Третьяковском мосту - «замки любви», а на ВДНХ - «Сад молодоженов»

Сходить в кино или просто посидеть в парке на скамеечке, скажем, так себе свидание. Для влюбленных в Москве сейчас появилось много красивых романтических мест. Сайт мэра столицы mos.ru составил рейтинг площадок, где парочки назначают встречи, а молодожены гуляют и фотографируются в день свадьбы.

Если не знаете, куда пригласить даму сердца, адреса вам в помощь (см. ниже). Как знать, может именно на ВДНХ или в саду «Эрмитаж» услышите признание в любви.

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ ИЛИ ЛУЖКОВ МОСТ

Пешеходная переправа через Водоотводной канал в центре Москвы стала одним из самых известных в мире мостов с «замками любви». Есть такая традиция у влюбленных - вешать замочек на ограду моста как символ долгих и крепких отношений. Рядом с Третьяковским мостом, кстати, стоит «скамья примирения».

Влюбленные на Третьяковском мосту в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАРК «КУЗЬМИНКИ»

На одной из аллей - «скамья примирения». На берегу реки Чурилихи - чудо-береза. Сюда влюбленные приходят решать свои сердечные проблемы. А молодожены бросают монетки в парковые пруды и загадывают желания.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОЛОМЕНСКОЕ»

Со своими заветными желаниями новобрачные приходят к мистическим камням - двум песчаникам в Голосовом овраге. Валуны называются Гусь-камень для мужей и Девичий для жен. Еще в «Коломенском» можно устроить бракосочетание на «Аллее любви» около древнего дуба и выгравировать на каменной дорожке свои имена и памятную дату.

БРАТИСЛАВСКИЙ ПАРК

На этой площадке в Марьине есть огромный холм. От берега пруда до беседки на его вершине нужно подняться по лестнице, взявшись за руки. Эта свадебная традиция символизирует преодоление трудностей.

ПАРК «АКВЕДУК»

На берегу Яузы возле Ростокинского акведука часто устраивают свадебные фотосессии и романтические прогулки. Рядом на пешеходном мостике через Яузу можно повесить «замочек любви». В парке напротив акведука стоит лавочка для парочки - со спинкой в виде силуэтов ангелов и специальным местом для памятных замочков и ленточек.

Парк "Ростокинский Акведук". Фото mos.ru

ВДНХ

Около павильона № 46 женихи и невесты могут высадить черешню в «Саду молодоженов». На центральных аллеях можно погулять и устроить фотосессию среди фонтанов и цветов. Также заглянуть в Мичуринский сад, Промышленный розарий и соседний парк усадьбы «Останкино».

НЕСКУЧНЫЙ САД

В тихой части парка - «Аллея влюбленных» рядом с ротондой. А тем, кто верит в приметы, стоит прогуляться по каменным мостикам сада. Желающим жениться или выйти замуж надо пройти по Малому арочному мосту. Женатым парам для укрепления семейных уз - по Гротесковому мосту.

САД «ЭРМИТАЖ»

На одной из центральных аллей стоит «Памятник всем влюбленным» в виде сердца с колокольчиками. Здесь влюбленные загадывают желания около таблички с надписью «Для любящего сердца нет ничего невозможного».

Молодые люди у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.Фото: Алиса ТИТКО

БУЛГАКОВСКИЙ ДОМ

Сюда на Большую Садовую улицу, к дому № 10, известному по роману Булкагова «Мастер и Маргарита», приходят влюбленные пары и молодожены. Свои желания многие пишут на стенах подъезда. А в музее в «нехорошей квартире» для таких посланий поставили ящик с надписью «Почта любви». Летом сотрудники музея устраивают акцию - день исполнения желаний. Все письма любовной почты привязывают к воздушным шарикам и выпускают в небо.

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА

Парочки могут приехать и в Куркино. Здесь на улице Соловьиная Роща поставили скульптуру «Влюбленные улитки». У местных жителей сразу появилась примета - если в день свадьбы навестить бронзовых улиток, то они принесут молодой семье счастье.

ЧТО ЕЩЕ

Выше только любовь

К этому рейтингу стоит добавить еще одно романтическое место в центре Москвы - башни «Сити». На крыше башни «Око» на высоте 354 метра находится самая высокая смотровая площадка в Европе. На ней влюбленные часто встречаются около инсталляции в виде надписи «Выше только любовь» и любуются на сверкающую огнями вечернюю Москву. Пожалуй, одним облакам известно, сколько уже здесь прозвучало признаний в любви и предложений руки и сердца. На макушке небоскреба можно устроить романтический ужин на двоих в ресторане и фотосессию.