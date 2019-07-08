2019-07-08T20:57:50+03:00
Общество

Девять станций Сокольнической линии метро закроют с 13 по 20 июля

Ограничения связаны со строительством БКЛ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Девять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 13 по 20 июляДевять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 13 по 20 июляФото: Павел КЛОКОВ
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Большую кольцевую линию (БКЛ) продолжают строить на юго-западе Москвы, в связи с чем придется временно закрыть девять станций Сокольнической линии. Ограничения будут действовать с 13 по 21 июля. В этот период движение поездов будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет".

- Закрыты будут "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка", - уточнили в Московском метрополитене.

Во время закрытия строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного "кольца".

Пассажирам предлагают альтернативный способ передвижения по городу - на компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме станции возобновят свою работу 21 июля, с открытием метро в 5.30.

КСТАТИ

Что будет?

На новом участке БКЛ строят три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро. Новые станции улучшат транспортную доступность в районах Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Время в пути по городу уменьшится на 10-15 минут. По прогнозам, улучшится и экологическая ситуация в районах за счет того, что уменьшится количество автомобилей на Аминьевском шоссе и Мичуринском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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