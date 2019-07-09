Правовая химия

В пятницу, 5 июля, глубокой ночью, Комсомольский райсуд Тольятти приговорил основного акционера концерна «Тольяттиазот» Владимира Махлая, его сына Сергея и владельца швейцарской компании Ameropa (миноритарный акционер) Андреаса Циви к девяти годам колонии общего режима. Зачитывался приговор в течение 12 часов. Бывшего гендиректора компании Евгения Королева приговорили к восьми с половиной годам. Суд удовлетворил гражданские иски «Уралхима» к руководителям ТОАЗ на общую сумму более 87 млрд рублей. Каждому из подсудимых судья Андрей Кириллов назначил штраф в размере 900 тысяч рублей. Изу 87 млрд 10 млрд должно быть выплачено главному истцу - «Уралхиму», остальная часть — ТОАЗу, комбинат тоже считается потерпевшим, хотя и не признает этого.

Расседования и процессы сопровождались длинной чередой слухов, «разоблачений» в СМИ, историй с подбрасыванием руководителям ТОАЗ наркотиков, обнаружением на территории огромного химпредприятия гранатомета и прочих зубодробительных подробностей. Суд тоже был, мягко говоря, неординарным: с исчезновением ряда ключевых и «засекреченными» свидетелями, отвечавшими на вопросы с помощью аудиосвязи с изменением голоса. И - главное - полным отсутствием всех обвиняемых.

СПРАВКА

ТОАЗ - российская химическая компания. Входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака (от 8% до 10% мирового объёма). Кроме него «Тольяттиазот» - производитель углекислоты, карбамида, базальтового волокна, метанола, реакционных труб для химической промышленности и много чего еще.

В 2014 году ТОАЗ произвел рекордный объём аммиака за свою историю — 2,9 млн тонн. В том же году выручка компании составила 48,46 млрд рублей.

Компания входит в десятку российских компаний по объёму реализации продукции в химической и нефтехимической промышленности. Объём экспорта составляет около 85% от общего объёма производимой продукции.

В понедельник, 8 июля, адвокаты ТОАЗ получили обвинительное заключение Комсомольского райсуда Тольятти, и тут же созвали пресс-конференцию. На ней представители компании и адвокаты приговоренных рассказали о великих математических, экономических и юридических открытиях районного судьи из Тольятти.

По мнению собравшихся, обвинение основано на утверждениях акционеров и следствия о хищении ста процентов произведенной «Тольяттиазотом» продукции за период с 2007 по 2011 год. При этом, по словам председателя Совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петра Орджоникидзе, предприятие ухитрялось в полном объеме выплачивать зарплаты сотрудникам, налоги и дивиденды акционерам. Да и общие цифры ТОАЗ демонстрируют внушительный рост. По словам Орджоникидзе, за точку отсчета суд принял так называемые спотовые цены - не опт для массовых закупщиков, а розницу, априори стоящую гораздо дороже. То есть по логике следствия, все цены должны быть спотовыми. «Но так невозможно - возмущался г-н Орджоникидзе, - в этом случае производство компании пришлось бы сокращать в семь раз!»

Дело возбудили по заявлению компании «Уралхим» — миноритария ТОАЗ. Именно ее председатель Совета директоров ПАО обвиняет в попытке рейдерского захвата.

СПРАВКА

Дело о мошенничестве на предприятии «Тольяттиазот» возбуждено в 2012 году. По версии следствия, руководство предприятия с 2007 по 2012 год продавало по заниженным ценам весь произведенный аммиак и карбамид швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая впоследствии якобы перепродавала продукцию по рыночным ценам.

Без меня меня судили

Александр Гофштейн, адвокат Сергея Махлая, приговоренного к девяти годам колонии общего режима, посетовал на сложившуюся в стране судебную практику. По ней отсутствующий в зале суда ответчик заранее виновен. По словам адвоката, на отсутствующих не действует презумпция невиновности. Но - уверен господин Гофштейн - его подзащитный и прочие обвиняемые живут за границей именно потому, что не хотят быть необоснованно задержанным и пораженными в правах. Потому что «это приговор по делу о хищении, которого не было».

Недоумевали и остальные присутствовавшие на пресс-конференции. Представитель ПАО «ТОАЗ» Денис Симачев рассказал, что тольяттинцы пять лет заявляли во всех инстанциях, что не считают себя потерпевшими. Тем не менее судья с ними не согласился. По словам Симачева, районный судья ввел множество новшеств в юридическую практику и оказался прекрасным импровизатором.

Рейдерство и 0,00019% акций

На суде защита настаивала на том, что прав на произведенную заводом продукцию у «Уралхима» нет: предприятию полностью выплатили выручку за якобы похищенную продукцию в размере более 65,5 млрд рублей, то есть по вполне рыночной стоимости. Её мнение не учли.

С «Уралхимом» и его структурами понятно: представители истца и не скрывают того факта, что пребывают с ПАО «ТОАЗ» в многолетнем корпоративном конфликте. Но есть и другой признанный судом потерпевший: миноритарий Евгений Седыкин (0,00019% акций). В 2017 году его приговорили к четырем годам условно за покушение на мошенничество и подделку документов. Тем не менее и Седыкин признан потерпевшим. Судья рассматривал иск мелкого миноритания отдельно от основного делопроизводства (!) и решил его дело о недополученной прибыли с невиданной скоростью - всего за полтора часа.

Есть много других, как деликатно высказались выступавшие на пресс-конференции адвокаты, «правовых изысканий судьи». Например, привлечение в качестве свидетеля обвинения бывшего руководителя службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина. Он давал показания по видеосвязи из Лефортовского СИЗО. Аношин пребывает там с 2017 года по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие считает, что свидетель входил в преступную группу, собиравшуюся подбросить оружие на территорию ТОАЗа для того, чтобы дискредитировать компанию по заказу одной из финансово-промышленных групп.

Выступавший перед журналистами представитель одного из ответчиков - ООО «ТОМЕТ» Сергей Коронец - рассказал: с самого начала судебных заседаний он удивлялся далекой от споров хозяйствующих субьектов аргументацией и терминологией судьи. До такой степени, что решил выяснить его специализацию. По словам Корноца, основная часть его дел - «кража колбасы из магазинов и разбирательства о сбыте наркотиков».

Итак

Приговор в районном суде оглашен 5 июля 2019 года. Адвокаты имеют право опротестовать его в течение десяти дней, чем не преминут воспользоваться. По их мнению, а) суд был предвзят и проходил с огромным количеством нарушений; б) ПАО ТОАЗ не считает себя потерпевшей стороной по делу и не согласно с наличием какого-либо ущерба.

Следующая «остановка» - Самарский областной суд. Адвокаты надеются на то, что вышестоящая инстанция отнесется к делу гораздо профессиональнее и вынесет справедливое решение.

КСТАТИ

Высокий суд Ирландии принял свое решение в споре между компанией «Тольяттиазот» и ее миноритарным акционером «Уралхим». В частности утверждено обязательство «Уралхима» отказаться от совершения любых действий, направленных на обращение взыскания на акции ТоАЗа, принадлежащие истцам в данном процессе, до момента разрешения судебного спора по существу или принятия ирландским судом решения об отсутствии у него юрисдикции по данному делу.

Мажоритарные акционеры ТоАЗа подали иск в Высокий суд Ирландии в 2016 году. Ответчиками выступают компания «Уралхим» и аффилированные с ним компании и частные лица.