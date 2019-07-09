Урбанфорум в парке "Зарядье" посетили более 200 тысяч человек

Сегодня, 9 июля, на заседании президиума правительства города подвели итоги Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum 2019). Напомним, он проходил с 4 по 7 июля в парке "Зарядье". Главная тема - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Одним из основных событий деловой программы был конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

Во время посещения форума мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей активно участвовать в создании проектов программы "Мой район". Как отметил мэр, новая городская среда станет комфортнее для них самих - жителей конкретных районов. Все желающие могли побывать в рамках урбанфорума на традиционном городском фестивале MUF Fest. Помимо этого, для горожан открылась выставка главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

- Мы провели девятый и самый масштабный урбанистический форум, - сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Форум посетили более 200 тысяч человек с учётом того, что проходил городской фестиваль, работали площадка в Гостином Дворе и выставка в "Манеже". В этом году среди участников было много профессионалов в архитектуре, звёзд урбанистики, руководителей компаний со всего мира и пять мэров городов.

По его словам, для столичного стройкомплекса наиболее актуальными темами форума стали повышение качества жизни в районах города, развитие транспорта, проект обновления территорией около Москвы-реки. В частности, в разных районах столицы продолжается строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

- На участке от "Нижегородской" до "Рубцовской" БКЛ завершим строительство до конца этого года, - сообщил заммэра. - Запуск поездов с пассажирами по этому маршруту планируем на начало 2020 года.

При этом Марат Хуснуллин напомнил о сроках открытия новых скоростных рельсовых линий - Московских центральных диаметров.

- Запуск первых диаметров МЦД "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" планируется в конце ноября - начале декабря, - сказал глава столичного Стройкомплекса. - Сейчас совместно с РЖД на направлениях МЦД строим новые выделенные пути, чтобы в будущем поезда ходили с интервалом в 3 минуты. Эту работу завершим до 2025 года.