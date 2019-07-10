Погода в Москве 11 – 16 июля: Арктическое вторжение вместо настоящего лета

Прогнозы синоптиков не радуют москвичей, которым по душе летняя жара: в ближайшие дни ее не предвидится. Мало того, станет еще прохладнее, чем в начале недели. Пик июльских холодов придется на пятницу, 12 июля.

В чем причина? Точнее будет спросить – где. В Арктике, над Баренцевым морем. Воздушные массы из Заполярья уже движутся на Европейскую территорию России, констатируют в центре “Фобос”. В среду они над Карелией, Кольским полустровом и Архангельской областью. В четверг, 11 июля, доберутся до Санкт-Петербурга, а в пятницу до Москвы и соседних областей. И погода у нас будет, как в середине сентября. И на 6 градусов холоднее, чем обычно в июле.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве на 11 – 16 июля:

В четверг, 11 июля, ночью +11..+13 градусов, днем +17...+19. Пасмурно и сыро, в некоторых районах области сильные ливни.

В пятницу, 12 июля, под утро +10...+12, по области воздух остынет до +7. Днем всего +14...+16 градусов, облачно и с дождем.

В субботу, 13 июля, ночью +5...+10 градусов, днем +17...+19. В облаках появятся просветы, но без небольшого дождя не обойдется.

В воскресенье, 14 июля, переменная облачность, без осадков – наконец-то! Ночью еще зябко, +6...+11 градусов, а днем потеплеет до +17...+22.

В понедельник, 15 июля, солнечно и сухо. Ночная температура +7...+12 градусов, дневная повысится до +24.

Во вторник, 16 июля, опять возможны короткие дожди. И совсем нежарко, +18...+23.

По предварительным прогнозам центра “Фобос”, возвращения жары не стоит ждать как минимум до 20 – 21 июля.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Лето у нас отобрал циклон – долгожитель

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Над Скандинавией образовался мощный, холодный и очень высоко расположенный циклон. Он нам и беспечивает прохладную погоду с почти ежедневными дождями. Это циклон-долгожитель, уже давно с места не двигается. И еще формирует вокруг себя серию приземных циклонов.