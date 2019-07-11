Марат Хуснуллин: "Большинство москвичей готовы рекомендовать свой район для проживания"

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF) состоялся в парке "Зарядье". В этом году главная тема - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Основным событием деловой программы стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В дни урбанфорума все желающие могли побывать на городском фестивале MUF Fest, на выставке главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форуме «Мой район» в Гостином Дворе.

На Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды» на вопросы журналистов ответил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

МЕГАПРОЕКТЫ СТОЛИЦЫ ВЛИЯЮТ НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

-Марат Шакирзянович, программа урбанистического форума в этом году получилась ещё более насыщенной, чем в прошлом. Какие соглашения подписаны правительством Москвы в рамках деловой части МУФ?

- Деловая программа форума включала 76 панельных дискуссий, круглых столов, обсуждений, брифингов, презентаций и дебатов, в которых участвовали 8,5 тысяч человек из 69 стран мира. Для работы в мероприятиях форума в Москву приехало 44 делегации, в том числе, 30 - из-за рубежа и 14 - из регионов России. А всего мероприятия форума, в том числе и городской фестиваль, и выставки, посетили более 200 тысяч человек.

В этом году мы подготовили целый ряд деловых соглашений. В первый день работы форума было подписано соглашение между столичной компанией Мосинжпроект и французской компанией SUEZ о переработке грунтов. Подобных технологий Москва еще не знала, и это неудивительно, ведь таких высоких темпов и объемов строительства в столице не было давно. Надеемся, за год-два систему по управлению и переработке строительными отходами и грунтами полностью наладим.

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал соглашение между Москвой и метрополией Большого Парижа. Ведь, когда мы начинали развивать Новую Москву, смотрели на опыт Большого Парижа. А сегодня мы уже намного опережаем этот проект по скорости реализации, что признают и сами парижане. Соглашение же в любом случае на пользу, так как мы сможем чаще обмениваться опытом.

Кроме того, на форуме заключили договор о сотрудничестве с Анкарой, соглашение о производстве в Москве электробусов. Подготовили соглашение с Россетями о строительстве электрических заправок для подзарядки электромобилей.

Ещё один важный блок - целый ряд исследований, которые были подготовлены к урбанфоруму. Компания BCG, крупнейший лидер по консалтинговым услугам, проанализировала, как влияют реализующиеся в Москве мегапроекты на развитие города, конкретного района, конкретного дома, а самое главное, - на ощущение и самочувствие горожан. Так вот: как следует из выводов исследования, 68% жителей столицы готовы рекомендовать свой район для проживания. Считаю, что это очень высокий показатель, даже по сравнению с другими мегаполисами мира. Безусловно, это успех городских властей, уделяющих огромное вниманию диалогу с населением при принятии тех или иных важных решений, затрагивающих интересы горожан.

Заммэра ответил на вопросы журналистов на Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУНТЫ ПРЕВРАТЯТ В ГОРНОЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ

- Насколько сильно изменятся технологии переработки строительных отходов, которые сейчас применяются в московском строительстве?

- Они будут усовершенствованы. Мы раньше не перерабатывали грунты при строительстве метро, а сейчас будем этим заниматься - совместно с компанией SUEZ. Мы уже сейчас применяем технологию умного разбора домов. Например, железобетон в виде крошки используется для обсыпки дорог и тротуаров. Стекло, дерево, бумага – все можно применить повторно. Но пока в основном идет строительство на новых площадках, а вот через 5 лет объемы переработки заметно вырастут - в итоге практически все должно пойти в повторное использование.

- Когда-то обсуждалась идея из строительных грунтов делать горнолыжные склоны. Это еще актуально для Москвы?

- Да, площадки мы подобрали. Сейчас готовим проекты и начинаем завозить туда грунты. Этой темой активно занимаемся.

"НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ НАУЧИТЬ ДРУГИЕ МЕГАПОЛИСЫ"

- Москва постоянно изучает успешные проекты зарубежных мегаполисов. Можно ли их применять в столице?

- За последние 9 лет Москва на урбанфорумах, конечно, впитала многие лучшие мировые практики. Но у нас есть одна особенность по сравнению с другими мегаполисами. Мы единственный город в мире, в котором принятые решения быстро внедряются в жизнь. По скорости преобразования с нами пока никто конкурировать не может. Это уникальная система управления, которую создал наш мэр Сергей Семенович Собянин, когда в штабном режиме он сам лично, вместе с членами правительства занимается каждым проектом.

В этом году многие эксперты отметили еще одну особенность. Москва по итогам урбанфорума вышла на такой формат, что является образцом для других мегаполисов по многим направлениям развития. Мы готовы делиться своим опытом со всеми. Запрос на это высочайший практически у всех мегаполисов. Например, из Большого Парижа к нам приехала целая делегация с конкретными прикладными вопросами. Поэтому для следующего урбанфорума постараемся подготовить обучающие практики, чтобы Москва не только изучала опыт других городов, но и делилась своим.