В районах Москвы открываются новые места для отдыха

По всей Москве в разных районах продолжается благоустройство новых прогулочных зон и центров притяжения. Создание скверов, парков и мест для отдыха полностью отражает идеологию программы «Мой район». У жителей каждого района должна быть возможность погулять с семьей или друзьями по красивой набережной или назначить встречу.

«Сверхзадача программы «Мой район» - создать комфортные условия для жизни во всех районах Москвы. Они должны быть максимально качественными и равными для каждого уголка столицы», - отметил мэр Сергей Собянин.

Обновление города во всех округах началось в прошлом году по инициативе Собянина. Теперь легко можно узнать, что происходит в твоем районе. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем собрана на портале мэра Москвы mos.ru в специальном разделе «Мой район» (www.mos.ru/moi-raion). Данные удобно структурированы и постоянно дополняются. Жители могут участвовать в благоустройстве своего района. На сайте работает обратная связь, где принимают сообщения о неточной информации, предложения по доработке проектов или отзывы.

«Для проекта важна постоянная связь с горожанами, - подчеркнул Сергей Собянин в эфире ТВ Центра. - Москвичи должны быть вовлечены в процесс улучшения района, своей жизни и всего, что их окружает. Важно аккумулировать поток идей, замечаний, предложений на этой площадке и дальше уже работать с учетом мнений жителей».

Мы узнали, в каких районах по заявкам горожан откроются в ближайшее время новые места для отдыха.

«КОРАБЛИК», ПЛЫВИ!

В районе Вешняки для жителей обустроят пространство около пруда на улице Красный Казанец. При этом для детей самым интересным местом у воды станет игровой комплекс «Кораблик». Его поставят на уже подготовленное специальное покрытие и соберут на опорах из клееного бруса. Само судно сделают прочным, из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб. Вся конструкция прочная и безопасная. Рядом - две горки, несколько лестниц и шведская стенка, качели. Весь комплекс покрасят яркими цветными эмалями.

- Мы с друзьями в детстве на этом пруду на плоту хотели покататься, - вспоминает житель района Вешняки Игорь Дмитриевич. - Наш «корабль» тогда сразу у берега и утонул. С нами-то ничего не случилось, но мне потом все равно от родителей влетело. Мы тут и рыбу раньше ловили. Потом пруд почти весь высох. Хорошо, что его отремонтировали несколько лет назад. Место уютное, красивое. А теперь у ребят свой корабль будет на детской площадке. Приду сюда с племянниками обязательно.

Благоустройство около пруда на улице Красный Казанец завершат уже в середине июля. Здесь также планируется масштабное озеленение дополнительными кустарниками и цветами.

НА ТАГАНКЕ РАСЦВЕТЕТ СИРЕНЬ

На Народной улице в Таганском районе не хватало комфортной прогулочной зоны. Вроде и лавочки стоят, и детские площадки, деревья высажены, но все это давно требовало ремонта. На пешеходных дорожках нужен был новый асфальт. А в игровых и спортивных зонах - безопасное защитное покрытие.

- Весной и летом я люблю делать зарядку на улице около дома, - говорит жительница Таганского района Татьяна Сергеевна. - Недавно вышла на пенсию, но без дела не сижу, записалась в проект «Московское долголетие». Раньше заниматься спортом особо негде было, вы бы видели, какие у нас здесь стояли спортивные тренажеры. А потом мы с соседями узнали, что скоро начнется благоустройство. И в обсуждении проекта участвовали. Жду теперь, когда же ремонт закончится и у нас тоже станет комфортно, как в других районах.

По программе «Мой район» управа и жители решили обустроить просторную прогулочную зону, заменить фонари, устаревшее покрытие, поставить современные игровые конструкции для детей, лавочки нескольких видов, урны. Чтобы обезопасить детей, игровые площадки закроют ограждениями от дороги. Около дома № 3 на Краснохолмской набережной откроется многофункциональная спортплощадка. Летом здесь можно играть в баскетбол, а зимой - в хоккей. Помимо этого во дворах и на бульваре станет больше зелени. Везде высадят новые деревья и кустарники. А весной на Таганке расцветет сирень сорта «Красавица Москвы».

У СТУДЕНТОВ ПОЯВИТСЯ СВОЯ ПЛОЩАДКА РЯДОМ С КАМПУСОМ

В Ярославском районе к началу осени планируют открыть дополнительную зону отдыха около Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе. Проект обсуждали с жителями. Кстати, одной из первых по программе «Мой район» здесь уже благоустроили площадку в Югорском проезде.

«В мае 2019 года стартовал самый масштабный в новейшей истории университета проект благоустройства фасадной и парковой зоны кампуса НИУ МГСУ. Скоро здесь появятся комфортные зоны отдыха, новые пешеходные дорожки и тротуары», - рассказал глава управы Ярославского района Сергей Киржаков.

Сначала рабочие приведут в порядок территорию возле кампуса. Затем будут восстанавливать знаменитый фонтан МИСИ-МГСУ. В новом зеленом сквере напротив главного входа в университет студенты и сотрудники вуза смогут отдыхать уже с 1 сентября. Современные лавочки с урнами, детская и спортивная площадки появятся здесь к столетнему юбилею основания вуза, который отметят в 2020 году. Исторические корпуса университета 80-х годов по проекту архитектора Степанова менять не будут.

СКВЕР - СЛОВНО В СКАЗКЕ БАЖОВА

Комфортная качественная среда создается во всех районах столицы. Одной из важных задач программы «Мой район» стало благоустройство парковых территорий. Такими проектами занимаются и в районе Ростокино. Масштабное благоустройство проходит сейчас в сквере на улице Бажова. В нем уже обновили дорожки и центральную аллею, выложив их плиткой. Также установили бортовой камень.

- По просьбе жителей по периметру парка сделали двухслойную асфальтированную дорожку с мелким, гладким покрытием, чтобы детям было удобнее кататься на роликах, самокатах и велосипедах, - объяснил начальник участка Василий Бобик.

В сквере смонтировали кабель-каналы для фонарей, а также обустроили новую сцену. Рядом появятся новые цветники, скамейки и урны, 34 дерева и 323 кустарника, современная детская и спортивная площадки с безопасным покрытием и проч. Обновление сквера планируют завершить в июле этого года. Условия жизни во всех районах Москвы становятся максимально качественными и равными.