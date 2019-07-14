Константин Костин: Это попытка давления на власть и желание «сделать картинку»

- Зачем на Моховой оппозиционеры собрали митинг, и главу Мозгоризбиркома к себе требуют, качество подписей хотят проверить...

- То, что они требуют главу МГИКа Горбунова, пусть даже воскресным вечером — это не страшно, в этом ничего плохого нет.. А вот колотить в двери госучреждения — в этом как раз ничего хорошего нет. У части тех, кто стремился попасть в Мосгордуму, есть проблемы с подписями в свою поддержку. Пять или шесть человек, насколько я знаю, извещение от Мосгоризбиркома о проблемах с подписями в их поддержку не получили — значит, они зарегистрированы и станут кандидатами.

- Больше всех взволновались известные персонажи: Яшин, Гудков, Митрохин, Соболь.

- Да, у этих кандидатов проблемы есть. Они получили от комисси уведомление, что часть их подписей доверия не вызывает. И они должны использовать законные процедуры обжалования подобных решений. А не уличные акции. Это мало чему поможет.

- Новых подписей «подвезти» они уже не смогут — прием закончен?

- Конечно, не могут собирать больше, ведь сроки вышли. Но доказывать качество собранных подписей они имеют полное право. Если их не регистрируют, они вправе обжаловать такое решение в судебном порядке. В нескольких инстанциях доказывать свою правоту. Но делать этого, похоже, не собираются. Потому что не очень уверены как раз в качестве, так сказать, собранного материала. Вот эта акция, шествие, попытка митинга - это попытка давления на власть, попытка шантажа. Желание сделать картинку для СМИ. То есть они как бы говорят: мы будем доставлять вам неприятности, если вы не закроете глаза на те недочеты, которые избирком нашел в наших подписях.. Это касается всех, кому на сегодня надо готовится к процедуре доказательства качества своих подписей. Они должны обжаловать решения избирательных окружных комиссий - доказывать с аргументами в руках.

- Что даст голодовка, которую, кажется, собралась объявить Любовь Соболь?

- Голодовка эта не приведет ни к чему. Если бы она была заключенной — о ее голодовке уведомили начальство и в какой то момент начали бы кормить принудительно. А так… Приведет к пиару участников этой «протестной истории» - ну и наверное ни к чему большему. Точно ни к каким изменениям.

- Народу пришло не так уж много, но и не мало - около тысячи человек, по данным МВД.

- Там было около 20 кандидатов, у каждого из которых сейчас работают штабы. То есть, если мы посмотрим, сколько активистом в каждом штабе плюс традиционный столичный протестный актив - то это очень немного народу вышло.. При максимальной мобилизации, при острой теме - до 10 тысяч предельная явка. Сегодня увидели раз в десять меньше, причем там около половины — как раз сотрудники штабов, которые хотят ещё поработать и позарабатывать деньги. Ну и часть тех, кто ходит на все протестные митинги без исключения.

- Утром одно из информагенство передало слова главы горизбиркома о том, что «надо бороться в рамках правового поля».

- Так я в вам ровно это и сказал. А то, что мы сегодня увидели, не имеет ничего общего с реальной политической борьбой. Это попытка давления через уличные мероприятия. Но это бесперспективно. Не эффективная стратегия. Были же случаи, когда кандидатов через суд восстанавливали — используйте эту возможность! Если вы так уверены в своих перспективах на этих выборах - идите до конца, но не на площадь!

- Один из аргументов — отсекают только оппозицию…

- Насколько известно, в 43-м округе забраковали всех — не только Соболь, но и тех, кого относят к «партии власти», и «Яблоко». Есть отказы представителям парламентских партий. Горизбирком подходит беспристрастно к проверке подписей.