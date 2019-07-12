2019-07-12T10:24:10+03:00
Общество

Наше Подмосковье: В Коломне пройдет грандиозный Велофестиваль

Главный заезд благотворительного Summer Velo Cup 2019 на 90 км приурочен к 90-летию Московской области
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В последние годы вести здоровый образ жизни становится модным. Многие начинают увлекаться оздоровительным бегом, другие - прогулками на велосипедах. Но вдвойне интереснее, если ЗОЖ совпадает с путешествиями и знакомством с новыми местами!

В этом году Московская область запустила масштабную программу «Лето в Подмосковье», которая объединяет сотни предложений для отдыха, уникальные города и форматы: фестивали, усадьбы, экофермы, музеи, пляжи, парки. Одним из главных событий этого лета станет благотворительный Велофестиваль Summer Velo Cup 2019, который пройдет в Коломне 20 июля.

Заезды стартуют из исторического центра одного из самых древних городов Подмосковья - от стен Коломенского кремля и конькобежного центра. Здесь же для спортсменов-любителей и их болельщиков будут работать фуд-корт, интерактивные развлекательные площадки. А после финиша гонки со сцены выступят Полина Гагарина и группа «БандЭрос».

- Лето в Подмосковье - идеальное время для велосипедного спорта! - говорит вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Мы подготовили три дистанции: 30 и 50 км идеально подходят для любителей, а юбилейная (в этом году Московская область отмечает свое 90-летие, и дистанция главного заезда привязана к этой цифре. - Авт.) - на 90 километров - потребует больше физической и даже психологической подготовки.

Стоит отметить, что Велофестиваль в Коломне пройдет под эгидой Gran Fondo, сегодня это самая известная в мире серия шоссейных велосипедных заездов.

Summer Velo Cup 2019 - благотворительный фестиваль, и все вырученные на соревнованиях средства будут направлены в Фонд «Друзья». Регистрация на заезд стоит 1 тысячу рублей.

- Победителей заездов ждут подарки от партнера фестиваля, компании Mercedes-Benz, - рассказывает Наталья Виртуозова. - Мы приглашаем посетить фестиваль всей семьей. Здесь каждый сможет найти занятие по душе: поучаствовать в заездах, попробовать гастрономические изыски, послушать концертную программу или просто прогуляться по прекрасному историческому центру Коломны.

Конечно же, Коломна - из тех городов, в которые хочется возвращаться снова и снова. Дошедшие до нашего времени стены древнего кремля с башнями. Старинные храмы с удивительной историей. Уютный пешеходный центр, множество лавочек с сувенирами и кафе, где люди в костюмах XIX века непременно угостят вас фирменной коломенской пастилой и травяным чаем. Однако можно пойти (точнее, поехать) и дальше. Программа «Лето в Подмосковье» предлагает вариант двухдневного исторического путешествия. В первый день прогуляться по Коломне, заночевать здесь, а следующим утром отправиться в соседний Зарайск.

Этот город пока еще толком неизвестен массовому туристу. И совершенно напрасно! Здесь находится единственный в Московской области полностью сохранившийся кремль - все стены и башни по-прежнему в очень хорошем состоянии. Именно в Зарайске можно воочию видеть, что собой представляли крепости времен Василия III, Ивана Грозного, Смутного времени. А еще в Зарайске обязательно нужно посетить дом-музей знаменитого скульптора Анны Голубкиной. Словом, откройте для себя Зарайск!

КСТАТИ

Самая подробная информация о том, что посмотреть, где поесть и разместиться в Коломне и Зарайске, а также других городах Подмосковья, - на сайте welcome.mosreg.ru. Здесь же вы можете почитать и о предстоящем Велофестивале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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