2019-07-12T11:55:46+03:00
Общество

Собянин открыл терминал на платформе "Стрешнево" с пересадкой на "Ленинградскую"

Пересадка между станциями теперь без выхода на улицу
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег БелозеровНа открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег БелозеровФото: Алиса ТИТКО
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В Москве 12 июля открыли северный терминал ТПУ "Стрешнево", построенный в рамках интеграции станции "Стрешнево" МЦК и платформы "Ленинградская" Рижского направления МЖД. На открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- Это локальный проект - соединение двух станций "Стрешнево" и "Ленинградская". Теперь полмиллиона человек имеют возможность пересадки на МЦК. Дальше это направление будет соединено с Курским направлением железной дороги в рамках МЦД-2. Это серьезно меняет транспортную логистику, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый крытый надземный пешеходный переход позволит пассажирам перейти со станции МЦК "Стрешнево" на платформу "Ленинградская" Рижского направления МЖД. Стоит напомнить, что платформа "Ленинградская" является одной из станций будущего МЦД-2 "НахабиноПодольск" (его планируют запустить в конце 2019 года).

- Наша задача снизить шумовую нагрузку, мы ставим шумозащитные экраны, - сказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Платформу "Ленинградская" перенесли на 200 метров ближе к станции "Стрешнево". Сделали это ради комфортного передвижения пассажиров. А позже построили северный терминал станции "Стрешнево" - пересадка между станциями теперь без выхода на улицу. Пройти нужно около 30 метров, что займет около 1-1,5 минуты.

КСТАТИ

Интеграция МЦК с 8 радиальными направлениями железной дороги:

- 2017 год - была выполнена интеграция платформы "Фрезер" Казанского направления МЖД со станцией МЦК "Андроновка";

- 2018 год - завершены работы по интеграции МЦК с платформами "Новохохловская" Курского направления МЖД, "Окружная" Савеловского направления МЖД (I этап), "Ленинградская" Рижского направления МЖД (I этап), "Верхние Котлы" Павелецкого направления МЖД;

- 2019 год - завершены работы по интеграции МЦК с платформами "Карачарово" Горьковского направления МЖД и "Ленинградская" Рижского направления МЖД (II этап).

В настоящее время ведутся работы по интеграции МЦК с платформами "Северянин" Ярославского направления МЖД и "НАТИ" Октябрьской железной дороги. Закончить работы планируют до конца 2019 года.

О ПРОЕКТЕ

МЦД-2 "Нахабино – Подольск"

В ближайшее время столицу свяжут с городами ближнего Подмосковья. В числе первоочередных Московских центральных диаметров – МЦД-2 "Нахабино – Подольск". Сейчас ведутся работы на конечных станций Нахабино и Подольск, реконструкция остановочного пункта Опалиха, а также строительство новых остановок Курьяново, Щукинская, Волоколамская и Пойма.

ТТХ

- общая протяженность - 80 км,

- время в пути по маршруту – 116 минут,

- количество станций МЦД с пересадками на станции метро, МЦК и ж/д – 15,

- общее число станций – 38.

До конца 2019 года планируют запустить два диаметра - МЦД-1 "ОдинцовоЛобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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