В Наро-Фоминском перинатальном центре за два года появились на свет 8 тысяч детей

Московская область – один из российских регионов - лидеров по числу перинатальных центров. Сейчас их в регионе семь. Пять из них были сданы в 2017 году по губернаторской программе «Перинатальные центры». Эти центры с лучшими специалистами и уникальной аппаратурой принимают не только обычных рожениц, но и пациенток с осложнениями. Здесь способны выходить малыша с любыми патологиями.

Московский областной центр материнства и детства в Наро-Фоминске 30 июня отметил свое двухлетие. А 15 июля журналистам показали, что из себя сегодня представляет перинатальный центр.

По словам главврача медучреждения Людмилы Кещьян, сегодня в ней работают 111 врачей и 200 медсестер. В стационаре перинатального центра ежедневно находятся около 200 пациентов. А за два года с его открытия здесь появились на свет около 8 тысяч детишек. Причем, в Московскую область сегодня едут рожать не только местные жители, но и мамочки из соседних регионов. В том числе и из Москвы.

- Уже сейчас 17% пациенток к нам приезжаю из регионов, мощность нашего перинатального центра такова, что мы можем им помочь, - говорит Кещьян.

Все отделения оснащены самой современной аппаратурой. А особая гордость центра - уникальная детская реанимация, где могут выхаживать даже детишек, появившихся на свет с экстремально низким весом от 500 граммов!

Все сотрудники регулярно проходят обучение в здешнем симуляционном центре. Для отработки различных ситуаций используются высокотехнологичные муляжи последнего поколения.

- В Московской области создана уникальная система родовспоможения, - говорит министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. - Благодаря оптимизированным механизмам ведения пациенток, использовании высокотехнологичных решений - как в процессе диагностики и лечения, так и для учета и маршрутизации пациентов - современные Перинатальные центры Подмосковья позволяют обеспечить молодым мамам полный комплекс услуг, от подготовки к беременности до наблюдения за малышом после рождения.

Мухтасарова отмечает, что все услуги в перинатальных центрах Московской области предоставляются бесплатно, по полисам обязательного медицинского страхования.

- Доля молодых родителей, которые приезжают рожать в Подмосковье динамично растет, - отмечает министр. -У каждого Перинатального центра своя специализация и парк реанимобилей, обслуживающих все территории области, позволяют обеспечить в том числе и экстренную маршрутизацию как мамы, так и малыша. Современные здания, высокотехнологичное оборудование и, что самое важное - высокая квалификация персонала - то, чем мы по праву гордимся.