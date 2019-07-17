Чем грозит России дело юриста Карамзина

В ближайшее время может в очередной раз подтвердиться известная максима о том, что история повторяется. Хотя повторения некоторых событий очень хотелось бы избежать, потому что они повлияли не в лучшую сторону на судьбы миллионов людей. В частности, так можно сказать о деле российского юриста Сергея Магнитского, смерть которого в московском СИЗО повлекла за собой цепочку событий, приведших, по сути, к «холодной войне» между Россией и Западом, появлению жесткого санкционного режима в торговле с другими странами, от которого так или иначе страдает все население России. Участь Магнитского повторяет сейчас его коллега, юрист-арбитражник Кантемир Карамзин, но об этом ниже.

Напомним, что юрист фирмы Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Родные и соратники покойного считают, что его незаконно обвинили в уклонении от уплаты налогов и пытали в тюрьме. В 2012 году в США приняли «закон Магнитского», предусматривающий санкции в отношении около 40 российских должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы.

После смерти Магнитского его бывший руководитель, глава Hermitage Capital Уильям Браудер развернул международную кампанию за принятие по всему миру «актов Магнитского». В декабре 2015 года американский Сенат расширил действие закона и теперь в «список Магнитского» могут быть внесены граждане любой страны, а не только РФ. Многие западные страны с тех пор последовали примеру США и приняли свои «акты Магнитского». В Европарламенте весной 2019 года обсуждался проект закона, аналогичного американскому «акту Магнитского» и подразумевающего санкции в ситуациях, связанных с нарушениями прав человека. Возможность введения санкций ЕС за нарушения прав человека рассматривается Евросоветом.

Начавшаяся вслед за появлением первого «акта Магнитского» санкционная война России и стран Запада фактически привела к резкому торможению экономики РФ, поскольку за пропагандистскими телесюжетами с бульдозерами, давящими запрещенку, скрывались гораздо более неприятные последствия новых барьеров — ограничения для ведущих отечественных компаний в доступе на западные рынки, к высоким технологиям и товарам двойного назначения, наукоемкому оборудованию, «длинным деньгам» в ведущих иностранных банках. Все это не замедлило сказаться на курсе российской валюты и деловом климате внутри страны, притоке иностранных инвестиций и развитии отечественного производства. И на ценниках в магазинах, что более понятно рядовым гражданам.

Между тем, 2019 год вселил надежды на нормализацию отношений России с западными государствами. Так, 2-летнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству РФ в выборы президента США в 2016 году не выявило прямых доказательств связи штаба Дональда Трампа с российскими властями. После этого, по сути, в долгий ящик был отложен законопроект группы сенаторов Конгресса об антироссийских санкциях за вмешательство в выборы. Он предполагает ограничения против ряда российских банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, а также запрет для американских инвесторов на покупку нового российского госдолга и ценных бумаг. Инициатива также запрещает американским компаниям «новые инвестиции» в российский энергетический сектор, прежде всего в нефтегазовую отрасль.

Кроме того, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы права российской делегации были восстановлены в полном объеме несмотря на демарш украинской делегации. А новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о готовности к переговорам с Россией по ситуации в Донбассе, что было поддержано западными лидерами, в частности президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одним словом, чрезвычайно сложная для России и для хозяина Кремля накануне пресловутого трансфера власти в 2024 году международная обстановка начала более-менее успокаиваться.

Однако новые тенденции еще слишком хрупки, и дестабилизировать входящие в «мирное» русло отношения России и Запада может любое резонансное событие, например, из области нарушений прав человека, с чем в России всегда наблюдались большие проблемы. И в Кремле, похоже, это прекрасно понимают, поскольку очень оперативно отреагировали на скандал вокруг задержания столичными полицейскими журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова по «классической» схеме с фальсификацией доказательств вины репортера. Итог: журналист на свободе, несколько высокопоставленных полицейских начальников указом президента РФ отправлены в отставку, в отношении их подчиненных проводится служебная проверка, они отстранены от работы.

Однако в области прав человека есть и ряд других подводных камней, на которые может налететь лодка улучшающихся отношений между Россией и Западом. Один из таких камней — судя по резонансу в СМИ — дело юриста Кантемира Карамзина. Если доверять сообщениям в прессе — а не делать этого нет никаких оснований, поскольку нет опровержений приводимых фактов уполномоченными органами, — то дело Карамзина при неблагоприятном развитии ситуации может стать очень похожим, в плохом смысле, на дело его коллеги по профессии Сергея Магнитского. Ведь в обоих случаях юристы оказались за решеткой по очень сомнительным обвинениям, их защитники говорили о корыстном интересе силовиков, оба они работали на крупных западных бизнесменов. И оба, к сожалению, могут разделить общую судьбу, ведь в СМИ пишут о возможности насильственной смерти в СИЗО юриста Карамзина. Чем это закончилось для России в случае с Магнитским — читайте выше.

Оценивая аргументы следствия по делу Карамзина, СМИ пишут об их полной несостоятельности, поскольку юриста задержали исключительно на основании показаний должника, который не захотел возвращать адвокату занятые еще в 2007 году свыше 200 тысяч долларов. Тяжба по этому делу началась в 2013-м. Кантемир Карамзин выиграл в Черемушкинском суде столицы иск к журналисту и писателю Олегу Блоцкому. Это решение было подтверждено Верховным судом, однако с Блоцкого в рамках исполнительного производства деньги не взыскали, то есть долг Карамзину он, судя по всему, так и не вернул. В 2014-м Блоцкий в свою очередь с целью получения компенсации инициировал возбуждение уголовного дела против Карамзина, заявив, что один из договоров займа был поддельным. Как утверждает «Версия», дело оказалось настолько «тухлым», что четыре года скиталось от одного следственного отдела к другому, то приостанавливалось, то снова возбуждалось. Адвокаты Карамзина уверенно утверждали, что никаких доказательств по делу просто нет. Однако затем последовало задержание юриста и такая суровая мера пресечения как арест. Как предполагает «Версия», больше было похоже, что обвинению был нужен любой формальный повод для того, чтобы отправить Кантемира Карамзина за решетку.

Чем же известен юрист Карамзин и что могло повлиять на такой неожиданный исход уже, казалось бы, почившего в бозе расследования? Сообщается, что Карамзин представлял интересы крупного канадского предпринимателя Марка Ричардса, который инвестировал в Россию на протяжении 27 лет. В частности, Ричардс был партнером Владимира Копелева, владельца крупной строительной компании ДСК-1.

Как сообщает «Независимая газета», незадолго до своего ареста Кантемир Карамзин выиграл у Копелева, задев интересы другого известного застройщика, владельца ФСК «Лидер» Владимира Воронина, ряд арбитражных исков на общую сумму около 15 млрд руб. — 241 млн швейцарских франков с процентами за время пользования деньгами Ричардса, учетом инфляции и изменившейся рыночной стоимости комбината. По версии юриста, чтобы не платить по долгам кредиторов, Копелев и Воронин решили развалить и обанкротить ДСК-1. В июне 2016 года они вывели активы Копелева за границу, акции АО «ДСК-1» переоформили на Воронина, а сам легендарный домостроительный комбинат разделили на пять обществ с ограниченной ответственностью. Карамзин и Ричардс в судебном порядке остановили развал предприятия. Действия по дроблению АО «ДСК-1» и передаче накануне банкротства акций компании Владимиру Воронину были признаны подозрительными и приостановлены, акции арестованы, сам экс-директор ДСК-1 признан банкротом, а на его имущество наложен арест.

Именно после этого в ситуацию вмешалось столичное управление ФСБ. Как сообщает «НГ», представитель службы якобы потребовали от Карамзина проиграть в Арбитражном суде Москвы дело, в котором тот требовал запретить Воронину и Копелеву разделить АО «ДСК-1» на пять маленьких обществ и так распродать комбинат маленькими частями. На 10 апреля было назначено решающее заседание Арбитражного суда города Москвы по делу о признании недействительной сделки по передаче в июне 2016 года акций АО «ДСК-1» Владимиру Воронину. Юрист отправился на это заседание и был арестован на пороге суда сотрудниками ФСБ. Что касается Марка Ричардса, то он спешно покинул Россию в 2019 году, опасаясь уголовного преследования.

Между тем, юрист, как в свое время и Сергей Магнитский, стоял на своем и даже передал из СИЗО города Сергиева Посада обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, в котором обвинил в противоправных действиях руководство столичного управления ФСБ. После чего, если верить сообщениям СМИ, еще на шаг приблизился к «матрице» Сергея Магнитского. Как сообщило на днях издание «Собеседник.Ru», «жизни юриста Кантемира Карамзина, рассказавшего в обращении из СИЗО г. Сергиева Посада к президенту РФ Владимиру Путину о фактах масштабной коррупции в руководстве московского УФСБ, угрожает реальная опасность. В соцсетях выложена запись телефонного разговора между клиентом юриста канадским инвестором Марком Ричардсом и адвокатом из Швейцарии Мартином Бухли, представляющим интересы крупнейших застройщиков Москвы, владельцев АО „ДСК-1“ Владимира Копелева и Владимира Воронина. Из расшифровки разговора следует, что с юристом в тюрьме „сделают ужасные вещи“, если он срочно не откажется от акций ДСК-1 и не подпишет необходимые документы».

Если обстоятельства дела, как их излагают российские СМИ, соответствуют действительности (а публичного опровержения их со стороны правоохранительных органов не последовало), нетрудно предсказать финал уголовного преследования юриста Карамзина. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе в политическом поле и на международной арене. Уже можно представить заголовки западных газет вроде «Еще один юрист в России пал жертвой коррупционного режима». А значит — гуд бай оттепель в отношениях с Западом, привет новым санкциям и обвинениям. История повторяется?

Воспроизведено дословно с сетевого СМИ «Росбалт»: http://www.rosbalt.ru/russia/2019/07/17/1791872.html