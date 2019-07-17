2019-07-17T17:59:37+03:00
Общество

Погода в Москве 17 – 23 июля: После ливней в Москву вернется лето – потеплеет до +27!

Дожди, обрушившиеся на столицу во вторник и среду, были сильными, но далеко не рекордными. Прогноз погода в Москве на 17 – 23 июля вполне оптимистичен
Юлия СМИРНОВА
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Пик дождей уже позадиПик дождей уже позадиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вопрос “куда ж девалось лето?” становится для москвичей все более актуальным. Мало того, что третью неделю стоит очень уж прохладная по июльским меркам погода (и это не эмоции, средняя температура с начала месяца на 2 градуса ниже нормы), так теперь еще и ливни зарядили. По мощи тропические, по неуютности – осенние. Гремят грозы, а на востоке мегаполиса во вторник еще и град выпал.

- Пик дождей уже позади, - успокаивает читателей “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Во вторник, 16 июля, больше всего воды досталось югу и юго-востоку Москвы - 24 мм. При этом в районе ВДНХ выпало всего 10 мм, у МГУ 13 мм. Примерно такое же количество осадков, 13 – 18 мм, выльется на столицу и в четверг, 17 июля, и тоже с большой разницей в зависимости от района. Это много, конечно. Но до рекордов далеко. Грозовые дожди ожидаются также в четверг, но уже послабее. Дневная температура +20...+22 градуса.

Самым мокрым местом Подмосковья оказались Электроугли – там во вторник выпало 27 мм дождя, в Чехове 25 мм. А это треть всей положенной июльской нормы!

Заливают Москву и область сразу два циклона, объяснили синоптики центра “Фобос”. Один атмосферный фронт пришел с Черного моря, другой с Балтийского. Так что, если попали под дождь, считайте, что искупались в двух морях сразу.

Что нас ждет дальше? В пятницу и субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, все еще прохладно, +19...+21, в облаках появятся просветы, но временами возможны дожди.

На следующей неделе погода начнет налаживаться. В понедельник уже +24, во вторник 25 градусов, переменная облачность, в дожди если и будут, то короткие и совсем небольшие. Во вторник, 23 июля, вернется настоящее лето: солнце и +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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