Подмосковье накрыло грибной волной

Лето-2017 и лето-2018 в грибном плане для Подмосковья оказались почти провальными. Всеми любимые летние грибы - белые, подберезовики, подосиновики - росли неохотно и в небольшом количестве. Но есть надежда, что 2019-й все-таки окажется грибным годом. В Фейсбуке появляется море фотографий, сделанных в лесу, на них - огромный ассортимент грибов: и уже упомянутые боровики, и зонтики, и дубовики, и польские грибы, и маслята, съедобные серо-розовые мухоморы (их можно отличить от ядовитых по мякоти, которая мгновенно краснеет на изломе). А еще, к сожалению, - бледные поганки. И еще в большом количестве свинушки (они признаны смертельно опасными для здоровья, но многие грибники по инерции продолжают их собирать).

Например, в районе Михнево (к югу от Москвы по Каширскому шоссе), по сообщениям корреспондента «КП», за одну вылазку в лес запросто можно набрать 40 - 50 белых грибов. На севере, в направлении Сергиева Посада, уверенно ползут из земли подосиновики…

Многие считают, что причиной всему дождливая погода - в Москве и Подмосковье последние несколько дней то ливни с грозами, то классические грибные дождики. Однако миколог Михаил Вишневский иного мнения:

- Нынешние дожди не имеют к волне грибов отношения - грибы лезут после дождей двухнедельной давности. Идет вся летняя классика, плюс, за счет особо резкого тогда похолодания, появились даже осенние опята и фламмулина (зимний опенок).

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