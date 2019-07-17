Бесплатные экскурсии по лесопаркам Москвы: Дикие орхидеи, родник Сергия Радонежского и птичьи трели

В столичных лесопарках можно гулять по экотропам в любую погоду. Зимой - разглядывать следы зверей и птиц. Летом - фоткать красивые виды, редких животных или гулять под дождем (московская погода нынче располагает к такой романтике). Все пешеходные трассы работают круглый год и бесплатно. Одевайтесь так, чтобы было удобно бродить по лесным дорожкам из песка и утрамбованной земли. В некоторых местах тропы выложены деревянными настилами и каменными плитками. С собой можно взять перекус, воду, корм для зверушек и на всякий случай зонтик. Мы выбрали для вас некоторые интересные маршруты.

БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС: РОДНИК И АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

В природно-историческом парке работают две прогулочные тропы:

- «Прикоснись к природе». По ней могут прогуляться все желающие, но многое здесь рассчитано на слабовидящих. Место старта - Новоясеневский тупик, д. 1. Длина трассы - около 1,9 километра.

Что увидим: пасека, пруд, вольеры с белками, козами и фазанами, аптекарский огород с лекарственными травами, альпинарий, стенды с информацией о флоре и фауне леса (надписи дублируются шрифтом Брайля. - Прим.);

- историко-экологический маршрут. Старт - там же. Длина трассы - около 3 километров.

Что увидим: водораздел двух рек, родник, старый ельник, стенды с информацией о гидрологии, животных, деревьях и травах Битцевского леса. По пути можно отдохнуть на скамейках и в беседках. При желании можно побывать на экскурсиях по разным темам - о следах животных, первоцветах, голосах птиц, ботанике, историческом наследии.

Как добраться: ст. м. «Битцевский лес», «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1.

Схема маршрута

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР: В ТЕНИ ЛЕМЕШЕВСКОГО ДУБА

На прогулку можно отправиться по любой из двух экологических троп:

- «У озера Бездонного» - вокруг Бездонного озера, около пруда Копань и самого большого в Москве тростникового болота. В пути на пляже № 2 можно увидеть фазанов и небольшую стаю домашних гусей. Длина трассы - 1,2 километра. Экскурсия с гидом длится примерно 1,5 - 2 часа;

- «В гармонии с природой» - около Бездонного озера, далее вглубь соснового бора, потом вдоль береговой линии искусственного острова и выходит к пляжу № 2 и парку «Ветеран». На противоположном берегу можно увидеть усадьбу Троице-Лыково и барочную Троицкую церковь. Еще одна фишка маршрута - Лемешевский дуб, названный в честь оперного певца Сергея Лемешева. Серебряный Бор был одним из любимых мест отдыха артиста. Длина трассы - 5 километров.

Что увидим: совы, певчие птицы, зайцы, ласки, горностаи, белки, водоплавающие птицы, дятлы и краснокнижная желна. Еще здесь растут сосны, лесные ягоды, на берегах у воды камыши.

Телефон для справок и заказа групповых экскурсий - (499) 199-01-10.

Как добраться: ст. м. «Щукинская», МЦК «Хорошево», Таманская улица, влд. 49Б, стр. 1.

Схема маршрута Серебряный бор

ТЕПЛЫЙ СТАН: С ВОЙНЫ ОСТАЛИСЬ ОКОПЫ И ДОТЫ

В ландшафтном заказнике на экотропе «У истоков рек» разместились 11 участков с несколькими остановками. Длина трассы - 4,3 километра. Место старта - ул. Теплый Стан, напротив дома № 7. Финиш - около дома № 2 на улице Академика Бакулева.

Что увидим: овраги и балки, долину реки Очаковки, родник «Холодный», который по преданию освятил Сергий Радонежский, и рядом с ним часовню в честь святого, самую высокую точку Москвы (253 метра) - Теплостанскую возвышенность. Кроме того, в заказнике с военных лет сохранились окопы и доты.

Телефон для справок и заказа групповых экскурсий - (495) 336-35-38.

Как добраться: ст. м. «Коньково», «Теплый стан», ул. Академика Виноградова, д. 12.

БИРЮЛЕВСКИЙ ДЕНДРОПАРК: ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ

Тропа здоровья в виде деревянного настила проходит по живописной балке, где протекает Бирюлевский ручей. В его русле находятся четыре пруда. Еще один пруд - в середине парка. На маршруте - две террасы с парковыми диванами с видом на Большой пруд, ручей и сосновый берег. Здесь можно отдохнуть и послушать пение птиц. Длина тропы - 900 метров. Место старта - от входа напротив ул. Педагогической и от входа ул. Липецкая, д. 22, корп. 2.

Что увидим: зайцы, горностаи, водяная полевка, летучие мыши, орешниковая соня. Здесь около 300 видов редких растений, например, гинкго двулопастный (потомок древних папоротников. - Авт.), клен траутфеттера, липа ледебура, маакия амурская, сосна крымская.

Как добраться: ст. м. «Цapицынo», 1-й вaгoн из цeнтpa, дaлee aвтoбycaми № 761, 203, 679 дo ocтaнoвки «Биpюлeвcкий дeндpoпapк». На тропу можно попасть от входа напротив Педагогической улицы и от входа на Липецкой улице, около дома 22, корпус 2.

Тропа здоровья в Бирюлевском дендропарке

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

По экотропам можно побродить и в таких местах:

1. Ландшафтный парк в Южном Бутове.

Вдоль прудов, образованных рекой Чурой и ее притоками. Длина маршрута - около 2 километров.

Ст. м. «Бунинская аллея», «Улица Горчакова», ул. Адмирала Лазарева, д. 17, стр. 2.

2. Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

В долине реки Чурилихи вдоль тропы стоят резные деревянные фигуры животных - героев русских народных сказок. У посетителей уже появились свои счастливые приметы. Например, если потереть носик деревянной белочки, то это принесет счастье. Длина трассы - 1 километр.

Ст. м. «Волжская», «Люблино», ул. Заречье, д. 7.

3. Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркине».

Три тропы длиной 1,6 километра (в Куркинской пойме), 2,4 километра (в Захарьинской пойме) и 2,6 километра (вдоль Машкинского ручья). Здесь можно увидеть самую крупную в городе «поляну» дикорастущих орхидей.

Ст. м. «Планерная», далее автобусом № 434 до остановки «Ландышевая улица», далее пешком на юг по Ландышевой улице, спуск в долину реки Сходни по тропе за горнолыжном комплексом.

4. Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево».

В северо-восточной части парка в долине реки Химки. Место старта - от родника «Царевна Лебедь». Длины трассы - 1,3 километра.

Ст. м. «Щукинская», далее трамваями № 15, 28, 30 или 31 до остановки «Пехотная улица», затем пешком около 600 метров.

5. Ландшафтный заказник «Тропаревский».

Место старта - от ул. Академика Анохина, у дома № 64. Финиш - напротив дома № 64 на Тропаревской улице. Длина трассы - 2,7 километра.

Ст. м. «Озерная», «Говорово», ул. Академика Анохина, д. 64, стр. 1.

6. Природно-исторический парк «Тушинский»

В Алешкинском лесу около Весеннего озера и мемориала летчикам. Место старта - у дома № 18 на улице Вилиса Лациса, рядом с детской площадкой. Длина - 2,3 километра.

Ст. м. «Планерная», «Сходненская», ул. Вилиса Лациса, д. 26, стр. 1.

ЧТО БУДЕТ

В Капотне - болота с подсветкой, около Яузы - четыре смотровые площадки

До конца этого года новые экотропы запустят в нескольких районах столицы:

- на юго-востоке столицы в природном парке в Капотне вдоль набережной Москвы-реки. Сразу два пешеходных маршрута проложат вдоль заболоченных участков в центре парка. Их намеренно не будут осушать, чтобы сохранить естественный ландшафт. Пешеходные дорожки выложат деревянными досками. Около них по вечерам будут включать красивую подсветку.

Длина одной экотропы - около 800 метров, второй - 450 метров. На маршрутах обустроят 10 смотровых площадок с лавочками для отдыха и урнами. Каждая площадка займет примерно 25 квадратных метров. Вдоль экотроп поставят информационные таблички с обозначением и описанием редких животных, обитающих в парке.

- на северо-востоке столицы в пойме реки Яузы в районе дома № 5 на Заповедной улице. Общая длина экотропы - 400 метров. Ее проложат недалеко от демонтированного горнолыжного комплекса. В этой части парка находится несколько холмов. Из них сделают четыре смотровые площадки и соединят между собой экомаршрутом. С каждой точки можно будет полюбоваться красивыми видами долины рек Яузы и Чермянки. Площадки разместят на разной высоте - от 1,5 до 10 метров. Самой большой станет восьмиугольная смотровая зона площадью около 200 «квадратов» на высоте 10 метров. Остальные три площадки - по 35 квадратных метров. На всем маршруте уложат настил из лиственницы, установят поручни, фонари и камеры видеонаблюдения. Один из отрезков тропы пройдет по оставшейся от бывшей стройки полукруглой бетонной плите. Ее превратят в прогулочную галерею длиной более 100 метров. Вдоль всей галереи устроят теневой навес в виде перголы - увитой зеленью конструкции.

- в Новой Москве в Ульяновском лесопарке в зоне отдыха «Филатов луг» появятся несколько экотроп. Вдоль них поставят новые фонари, лавочки с навесами, указатели, стенды с информацией о живущих в лесу животных и птицах. Рядом откроется велопрокат и беговой маршрут.