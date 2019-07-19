2019-07-18T21:09:14+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Рожайте в Подмосковье

С 1 сентября женщины, родившие в Московской области, будут получать денежную выплату или подарочный набор для новорожденных
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Андрей Воробьёв поздравил молодых мам с рождением малышей. Фото: Константин СЕМЕНЕЦАндрей Воробьёв поздравил молодых мам с рождением малышей. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ
Изменить размер текста:

17 июля для тридцатилетней Анны Колобановой - один из самых счастливых дней в жизни: на свет появился ее второй малыш - Максим. Настоящий богатырь: рослый, крепкий. Роды прошли хорошо, и Ане не понадобилось срочного вмешательства врачей, хотя в Сергиево-Посадском областном центре материнства все было наготове - и необходимая аппаратура, и квалифицированные врачи.

Четыре года назад она рожала своего первенца в другом регионе. Как говорится, есть с чем сравнить. Это касается и персонала, и бытовых условий. «Тогда, помню, в родовой палате было пять мамочек, душ и туалет в конце коридора, - рассказывает Аня. - А сейчас палаты на двоих, все удобства рядом, никуда ходить не надо.

Вчера пациенток Сергиево-Посадского центра материнства и детства приехал навестить губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. В палате, где лежат молодые мамы, он появился с букетами цветов и подарками. Поздравил с пополнением в семьях и вручил наборы «Я родился в Подмосковье».

- Президент уделяет особое внимание системе родовспоможения, - напомнил Андрей Воробьёв. - У нас было построено 5 новых центров материнства и детства. Очень важно, чтобы здесь все было на высоком уровне. Мы пообщались и с врачами, и с молодыми мамами - никаких нареканий нет.

Среди подарков губернатора - набор «Я родился в Подмосковье». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Среди подарков губернатора - набор «Я родился в Подмосковье». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Сегодня молодые мамы говорят - рожать в Московской области стало не только комфортнее, но и удобнее. В роддомах женщины могут получить свидетельства о рождении и даже записать малыша в детский сад, поликлинику. Не надо собирать справки по разным учреждениям, все свое время можно посвятить новому члену семьи.

- Мы стараемся быть клиентоориентированными, оказывать максимум услуг, - отметил Андрей Воробьёв. - Например, чтобы при выписке у мамочек были готовы все необходимые документы. С 1 сентября также будем предоставлять на выбор подарочный набор для новорожденных или денежную выплату - 20 тыс. рублей.

Аня с маленьким Максимом готовятся к выписке. Дома их с нетерпением ждут папа со старшим сыном. Кроватка у них уже есть, осталось выбрать коляску. А все остальное, необходимое для новорожденного, мама привезет с собой.

КОНКРЕТНО

Сергиево-Посадский центр материнства и детства - это стационар из 190 коек, в женской консультации - около 200 посетительниц в смену. Благодаря профессионалам и уникальной аппаратуре здесь помогают даже роженицам с различными патологиями. В этих стенах родились уже больше сотни недоношенных малышей с критической массой от 1500 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Девять станций красной линии метро откроют в Москве 19 июля
В Подмосковье начали тестировать первые криптобиокабины
На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер
В Москве электробусы вышли на два новых маршрута
Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу
В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму
На Красной Пресне появилась «выделенка» для общественного транспорта
Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась «горячая линия»
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан
Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона
В Подмосковье пройдут дожди с грозами
В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров
Оппозиция выводит на митинги украинских активистов
В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье
18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына