Наше Подмосковье. Рожайте в Подмосковье

17 июля для тридцатилетней Анны Колобановой - один из самых счастливых дней в жизни: на свет появился ее второй малыш - Максим. Настоящий богатырь: рослый, крепкий. Роды прошли хорошо, и Ане не понадобилось срочного вмешательства врачей, хотя в Сергиево-Посадском областном центре материнства все было наготове - и необходимая аппаратура, и квалифицированные врачи.

Четыре года назад она рожала своего первенца в другом регионе. Как говорится, есть с чем сравнить. Это касается и персонала, и бытовых условий. «Тогда, помню, в родовой палате было пять мамочек, душ и туалет в конце коридора, - рассказывает Аня. - А сейчас палаты на двоих, все удобства рядом, никуда ходить не надо.

Вчера пациенток Сергиево-Посадского центра материнства и детства приехал навестить губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. В палате, где лежат молодые мамы, он появился с букетами цветов и подарками. Поздравил с пополнением в семьях и вручил наборы «Я родился в Подмосковье».

- Президент уделяет особое внимание системе родовспоможения, - напомнил Андрей Воробьёв. - У нас было построено 5 новых центров материнства и детства. Очень важно, чтобы здесь все было на высоком уровне. Мы пообщались и с врачами, и с молодыми мамами - никаких нареканий нет.

Среди подарков губернатора - набор «Я родился в Подмосковье». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Сегодня молодые мамы говорят - рожать в Московской области стало не только комфортнее, но и удобнее. В роддомах женщины могут получить свидетельства о рождении и даже записать малыша в детский сад, поликлинику. Не надо собирать справки по разным учреждениям, все свое время можно посвятить новому члену семьи.

- Мы стараемся быть клиентоориентированными, оказывать максимум услуг, - отметил Андрей Воробьёв. - Например, чтобы при выписке у мамочек были готовы все необходимые документы. С 1 сентября также будем предоставлять на выбор подарочный набор для новорожденных или денежную выплату - 20 тыс. рублей.

Аня с маленьким Максимом готовятся к выписке. Дома их с нетерпением ждут папа со старшим сыном. Кроватка у них уже есть, осталось выбрать коляску. А все остальное, необходимое для новорожденного, мама привезет с собой.

КОНКРЕТНО

Сергиево-Посадский центр материнства и детства - это стационар из 190 коек, в женской консультации - около 200 посетительниц в смену. Благодаря профессионалам и уникальной аппаратуре здесь помогают даже роженицам с различными патологиями. В этих стенах родились уже больше сотни недоношенных малышей с критической массой от 1500 граммов.