Все роллы в гости будут к нам

В этом году J-фесту (буква J тут обозначает Japan, то есть Японию) исполняется 10 лет. Первый юбилей отметят большой программой. В ней свыше сотни различных активностей! Для москвичей приготовлено множество сюрпризов. Например, музыкальный фонтан парка будет услаждать слух гостей японской мелодией. А еще все желающие смогут поучаствовать в танцевальном флешмобе и посмотреть фейерверк.

Фейерверк для японцев - летнее развлечение. Весной они смотрят на сакуру, осенью наслаждаются кленами, а летом любуются фейерверками. По-японски фейерверк - ханаби, то есть огненный цветок.

Нынешний фест - это первая российская вариация на тему любимого японцами летнего гулянья нацу мацури. Его отмечают по всей стране - ярмарками, танцами, играми, шоу. Территорию парка Горького украсят японскими фонариками. Особенно красиво будет вечером.

Для начала москвичей обучат танцу бон-одори. Делать это будет специально приглашенный из Японии мастер Мао Аска. В танце сольются сотни человек. Они станут двигаться по кругу с громкими возгласами, так что остаться в стороне невозможно!

На фестивале заработает дизайн-маркет, где можно приобрести товары из Японии: напитки, еду, сувениры, одежду, косметику.

В лектории - кинопоказы и лекции, на которых расскажут о традициях и культуре Японии.

Хотите научиться складывать из бумаги журавлика или правильно заваривать чай, как того требует традиционная японская чайная церемония? А может, мечтаете освоить искусство бонсай и выращивать дома карликовые дубы? Этому, а также искусству икебаны научат на мастер-классах.

В зоне активного отдыха пройдут традиционные игры и показательные выступления представителей различных боевых искусств.

Ощутить в полной мере японский дух помогут выступления барабанщиков известного коллектива ASKA GUMI. Они будут выступать и в субботу, и в воскресенье.

Но самой яркой и зрелищной частью феста станет первый российский косплей-парад - костюмированное шествие любителей японской субкультуры. Он пройдет 21 июля в 13.30. Напомним, косплей - это хобби, суть которого - при помощи грима и костюма повторить образ популярных персонажей комиксов, игр и фильмов.

Особую программу представит и центр современного искусства «Гараж». Там, к примеру, можно поиграть в традиционные японские игры - активные и смешные. А после всех развлечений - на фуд-корт. Там предложат хиты японского фастфуда - роллы, японскую лепешку, посыпанную стружкой тунца, запеченных осьминожек в кляре, печенье в форме рыбок с начинкой, мороженое из черного кунжута и многое другое.

Где: ЦПКиО им. Горького, м. «Парк культуры», «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.

Когда: 20 и 21 июля, с 12.00 до 22.00.

Вход свободный.

ФАКТ!

В прошлом году J-фест посетили 100 тысяч человек.

В ТЕМУ

В парке «Сокольники» 20 и 21 июля пройдет фестиваль Таиланда. В программе - маркет, фуд-корт, выступления тайских артистов, показательные выступления по древнему тайскому боевому искусству муай-тай. Вход свободный.

...а московские косплееры (любители переодеваться в костюмы известных персонажей) удивят яркими образами. На фото - москвичка, известная в этих кругах под ником Daria General, в роли персонажа японской компьютерной игры.Фото: предоставлено организаторами.

А ЧТО ЕЩЕ?

- В Музее-заповеднике «Коломенское» фестиваль «Русское поле». Три тысячи человек со всей страны будут представлять культуру своих регионов. Акцент сделан на театрализованных представлениях. Кроме того, гостей позовут на мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, научат печь пироги. 20 июля.

Вход свободный.

- Во дворе Музея Москвы развернется антикварная барахолка. На развалах будут представлены винтажные и антикварные вещицы, мебель, одежда. Кроме того, пройдет выставка старинных авто, выпущенных с 1930-х до конца 1990-х годов. 21 июля.

Вход свободный.

ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ

В Екатерининском парке сыграют рок... и научат правильно краситься

Там начинается фестиваль «Свежесть лета».

Девиз фестиваля - «Музыка, Еда, Спорт, Красота». То есть каждый от мала до велика найдет здесь себе занятие по душе. На главной сцене - музыкальный марафон нон-стоп. Выступят артисты самых разных жанров - от классики до рока. Начнут программу диджеи, а после можно будет услышать кавер-группы, альтернативных барабанщиков.

С 18.00 - большой концерт популярных исполнителей. На сцену выйдут: группы Iowa, «Стрелки», «Премьер-министр», Ян Марти, Виктор Дорин, Оксана Почепа (Акула), Наталья Гулькина, Лилит.

В спортивной зоне любители активного отдыха приобщатся к йоге, освоят зумбу, поиграют в футбол и займутся детским фитнесом.

Не забыли и про красоту. Профессиональные визажисты расскажут о модных тенденциях в макияже и научат правильно «рисовать лицо». Расслабиться можно на сеансах массажа. А еще пройдут выставки фотографии и живописи.

Отдельное место занимает детская площадка. Там расположатся аттракционы, батуты. Дети смогут поиграть в активные игры, покататься на мини-машинках. Кроме того, ребятню пригласят на уроки кулинарии, где каждый научится готовить простые блюда. Для любителей разгадывать загадки - театральный квест.

Будет работать ресторанный дворик. Там предложат популярные блюда уличной кухни, а также пригласят поучаствовать в семейном чемпионате «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю.

Где: Екатерининский парк, м. «Достоевская», Б. Екатерининская ул., 27.

Когда: 20 июля, с 10.00 до 22.00.

Вход свободный.