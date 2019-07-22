Оппозиция собрала на митинг в Москве людей из регионов?

Кандидаты Навального, использующие выборы в Мосгордуму совсем не для того, чтобы решать проблемы столицы, ультимативно требуют зарегистрировать всех кандидатов, невзирая на проблемы с качеством подписей в их поддержку.

НЕ ТОТ СУББОТНИК...

Организаторы разрешенного столичными властями субботнего митинга на проспекте Сахарова заявляли, что придет не меньше 15 тысяч. «Белый счетчик» (волонтерское объединение, которое ведет свой подсчет участников московских массовок) рассмотрел около 20 тысяч, МВД представило свои данные - 12 тысяч человек прошло через рамки.

Кто эти люди? Они не поехали собирать крепкий гриб с налитой смородиной под Рузой или Волоколамском. Не пошли гулять с детьми в Серебряном Бору или парке Горького. Не отправились в кино, на фестивали, выставки, концерты. Не занялись в конце концов домашними делами. Нет, их ведь позвали протестовать «кандидаты Навального»!

Вот оценка известного политолога, главы «Фонда развития гражданского общества» Константина Костина:

- Явка оказалась средней. Мы накануне публиковали прогноз и называли как раз среднее арифметическое между 12 и 20 тысячами. Явка на этот митинг была меньшей, чем, например, на прошлогодний митинг по реновации. Здесь аудитория достаточно предсказуемая и легко считываемая. Это люди, которые с 2011 и 2012 годов регулярно готовы выходить на любые протестные мероприятия с любой повесткой. Дополнительная явка - это актив незарегистрированных кандидатов, их сотрудники штабов плюс волонтеры. Сложение двух этих групп и дало именно такие цифры.

Волонтеры тем, кто подтягивался в центр столицы, на уже привычную протестную площадку, предлагали отпечатанные таблички с именами «недопущенных» кандидатов и свистки «для освистывания власти».

Это символично. Организаторам, очевидно, не важна была аргументация их оппонентов, то, что говорил Мос-горизбирком. Этим деятелям протеста, птенцам гнезда Навального, совсем не интересны программы по развитию Москвы.

На самом деле их в третью очередь волновал честный сбор подписей, а в последующем и объективный подсчет голосов с участием независимых наблюдателей. Самое главное - как можно громче «освистать власть». Как в известном рекламном ролике шоколадного батончика с Элтоном Джоном - «ну что, мальчики, пошумим»?

Мальчики и девочки пошумели от души.

ЗА КОГО ШУМИМ?

- Кампания по выборам в Мосгордуму - это теперь не про парки, скамейки и так далее, - «вскрылся» один из кандидатов-яблочников, и, похоже, мало кто из присутствующих понял, что в этот момент в столичного избирателя плюнули с высокой колокольни, - это компания политическая, за сменяемость власти в России.

Знакомая риторика - это ведь вольное изложение тезисов Навального.

И действительно, какие там парки с лавками, школы с поликлиниками и все эти развязки-завязки - даешь Кремль?!

Один яркий бывший депутат Государственной Думы, известный сын известного отца, который, выполняя волю народа в здании на Охотном ряду, сотни раз входил и выходил из парламента через рамки металлоискателя, лишившись заветной корочки и депутатской неприкосновенности, «вдруг прозрел». Кандидат в столичные депутаты заявил, что такими рамками «оккупационная власть отгораживается» от простых людей. То есть если бы рамок не было и любой провокатор мог пронести на такой митинг, например, взрывное устройство и в итоге погибли бы его сторонники, этот ярый оппозиционер оказался бы доволен? И в возможной трагедии тоже обвинил бы «антинародную власть»?

Верно, к черту рамки и досмотры, забудем про взрывы в аэропорту «Домодедово» и в метро - главное, быть поближе к народу?!

У десятков из прибывших на Сахарова были самопальные плакатики. Они выдавали в них приезжих из ближнего и дальнего Подмосковья. Тянули руки с листками граждане из других регионов центральной России (например «Питер с вами!» или «Мы из Нижнего. Нам не все равно!»). Встречались и жовто-блакитные стяги соседнего государства, которому в эти выходные, как казалось, было не до московских проблем.

А когда звучало «Нас не пускают на выборы, потому что мы победим», становилось понятно - логика давно здесь не живет. Ну ведь был (и есть) один известный оппозиционер. Тот самый, ваш лидер последних лет. Его, Алексея Навального, спокойно допустили на выборы. И он, напомним, с треском проиграл нынешнему мэру.

«ПРАВИЛЬНАЯ» КАРТИНКА

Кстати, сам Навальный, сияя как самовар, про проигрыш мэрских выборов вспоминать благоразумно не стал, а позиционировал себя как человека, которого власть, опять-таки «испугавшись», «не пустила на выборы президента». В завершение своего пламенного спича главный трибун оппозиции поставил ультиматум столичным властям: «Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии».

Ну то есть такой прямой шантаж. Почему так в лоб? Наверное, потому, что именно такую «форму борьбы» воспринимает заокеанский заказчик. Госдеп заказывает музыку - госдеп «девушку танцует»... Картинка с дрона впечатляет? Впечатляет! Потребителю на Западе продается? Продастся!

Так что никакой революционной романтики. Самое главное - перманентный митинг, регулярный протест, движение народных масс, дерганье власти за усы и в который раз - удачная телекартинка для всего демократического мира. В первую очередь для его англо-саксонской части. Результат - ничто, движение - все. Шоу маст гоу он - ведь так, господа оппозиционеры?

А Москва - ну что Москва... Ею же надо заниматься в ежедневном банально-рабочем режиме. Ее дорогами и мостами, школами и садиками, больницами и торговыми сетями.

Но это же так скучно, так некликабельно...