В московском Есенин-центре камеры случайно сняли «приведение».

Очень странные дела творятся в Есенин-центре - это филиал Московского государственного музея Сергея Есенина в переулке Чернышевского (дом 4, строение 2). С недавних пор там стали замечать расплывчатую фигуру таинственного незнакомца. Сотрудники музея уверены, что это привидение.

Пресс-секретарь московского музея Есенина Любовь Курьянова рассказала журналистам, что в первый раз здешние камеры сняли необъяснимое около месяца назад.

- На записях отчетливо появляется тень. Она выглядит, как черное облако, - говорит Курьянова. - Сначала сотрудники музея подумали, что это связано с непогодой в столице. Но теперь очевидно, что это незваный гость, который поселился в Есенин-центре.

В музее несколько недель решали, что делать с таким необычным открытием. В итоге решили опубликовать у себя в соцсетях.

Оказалось, смотрители и сторожа замечали странности и раньше. Например, по вечерам, когда музей уже закрыт и посетителей нет, в выставочных залах вдруг начинают раздаваться шаги. Говорят, якобы были случаи, что из шкафов, прямо с полок, ни с того ни с сего начинают валиться книги.

- Однажды сотрудник охраны увидела рядом с Есенин-центром прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, точнее тень, - заявила Курьянова.

Ну вы понимаете. ЧОПовец явно черного человека увидел - персонажа известной поэмы Есенина. Тот же тоже в «шляпе» был.

- Судя по описанию очевидцев, привидение здорово напоминает образ поэта Сергея Есенина, - рассказывают в музее.

Скептиков, разумеется, после такой новости предостаточно. Многие считают, что рассказы о якобы появившемся привидении поэта Сергея Есенина - пиаровская история, для привлечения в музей новых посетителей. Но в самом музее божатся, что все это - правда.(Звоним охотникам за привидениями. Они уже выезжают, - Авт.).

Стоит отметить, что это не первая история про призрак в столичном музее. В 2016 году сотрудники музея «Стрелецкие палаты» в Лаврушенском переулке заявляли, что по ночам у них по залам бродит предводитель московских стрельцов. Тогда камеры тоже якобы сняли некие тени.