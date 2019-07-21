Сначала он похож на лопух, но потом распространяется как вирус: для борьбы с борщевиком в Москве организовали целое движение

В Москве есть масса общественных организаций, которые борются с городскими проблемами. С такими, как нелегальные таксисты, пробки, отсутствие уличных туалетов, надувательство на рынке, распитие спиртных напитков, жестокое обращение с животными. И, как выяснилось, ещё одно явление в этом списке - борщевик Сосновского. Опасное растение, чей сок способен вызвать на коже человека ожоги третьей степени.

На борьбу с сорняком встали неравнодушные жители столицы (разных профессий и возраста). У них есть свои группы в социальных сетях, свой сайт и форум. Постепенно общими усилиями активисты создали интерактивную карту, на которую нанесли основные очаги борщевика в Москве. И это не только берега рек и прудов, но и городские скверы, парки, дворы.

Растение, о котором идёт речь, крайне неприхотливо. Хоть мороз минус тридцать (семена в земле только крепнут), хоть жара плюс сорок. Хоть дожди проливные, хоть засуха. Лишь бы это был не хвойный затенённый лес. Вот и весь райдер.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

- Борщевик завезли в наши края в послевоенные годы с Северного Кавказа, - рассказал «КП» составитель предыдущего издания Красной книги Москвы, кандидат биологических наук Борис Самойлов. - Начали делать из него силос (биомасса-то у него будь здоров). Однако коровы после этого корма стали давать горькое молоко. И советские хозяйственники от борщевика отказались.

Молодые листья борщевика СосновскогоФото: Павел КЛОКОВ

Да только что толку. Ящик Пандоры был вскрыт.

В Подмосковье сейчас можно найти целые поля, заросшие этим сорняком. Распространяется он как вирус. Достаточно трактору зацепить колесом одно семечко и оно обязательно прорастет (там, где упадёт). Даже если сломать стебель у самого основания, экземпляр останется живым. Остается либо выкапывать с корнем, либо травить специальными препаратами. В Москве обработка химией запрещена. И борщевик не выкапывают, а косят. Эффект от этого есть лишь на некоторое время.

- Дело даже не в том, что этим растением можно обжечься, - рассказала «КП» основатель движения «Антиборщевик» Мария Попова. - В конце концов, это не смертельно. Проблема в том, что оно самым беспощадным образом вытесняет другие травы, от которых, действительно, есть польза. С единичными кустами мы, жители, можем справиться сами. А вот с крупными плантациями без государственной поддержки не обойтись. Вообще было бы хорошо разработать целую программу по уничтожению этого сорняка. Возможно, тогда у нас получится дать отпор этому злу.

СТРАШНО ЗА ДЕТЕЙ

Мария Кузнецова живет в жилищном комплексе «Новый Эдем» (территория Красногорска в километре от Москвы). Перед каждой прогулкой ее сыновья (ученики начальных классов) проходят, как в армии, инструктаж.

- Борщевик не трогать. Ни его цветочки, ни листья. В поле, которое за забором, не ходить. Там его много.

Ребята настолько приноровились, что могут узнать этот сорняк издалека. В начальной стадии роста он напоминает обычный лопух.

- Сорняк наступает на глазах, - говорит Мария. - Вот, посмотрите. Детская площадка. И прямо на ней растет борщевик. Дня три-четыре назад его здесь не было. Женщина отправила письмо в администрацию области. Ждет ответа.

Ее знакомый Денис Поляков съел уже стаю собак на борьбе с этим злополучным сорняком.

- Я занимаюсь производством посадочного материала, - рассказал он «КП». - И у меня карантинная зона составляет две тысячи гектаров (Владимирская область). С опытом пришел к выводу, что самый действенный способ - это химическая обработка. Есть специальные препараты на основе глифосата. И убивают они отнюдь не все живое. Другая трава спокойно продолжает расти.

Улица Молодежная, Химки. Денис Поляков заметил листья борщевика из машиныФото: Павел КЛОКОВ

- А как часто нужно это делать?

- Раз в пять лет. А косить нужно пять раз за сезон. Если не больше.

По дороге к «Новому Эдему» мы проезжали по улице Молодежной в Химках. И заметили прямо из машины листья борщевика, выросшие на клумбе рядом с тротуаром. По словам Полякова, нельзя проехать одного километра, чтобы не встретить этот сорняк. Остановились. Сфотографировали.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Москва

Если вы увидели на территории столицы борщевик и хотите, чтобы его убрали, звоните по телефону 8 (495) 777-77-77 . Также можно обратиться в отделение ГБУ «Жилищник», обслуживающее ваш район. За содержание территории в части зеленых насаждений отвечает балансосодержатель. Он и должен следить за борщевиком. Или написать по электронной почте проекта «Антиборщевик» - loginus@yandeх.ru.

Подмосковье

О наличии борщевика можно сообщить через портал «Добродел» - dobrodel.mosreg.ru. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить тело письма «расскажите нам о проблеме», по возможности прикрепив фотографии. Если сорняк растет возле дома, то есть смысл обратиться в управляющую компанию (если таковая имеется).

ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ

Видов борщевика - десятки. И многие из них съедобные. Мы пишем о борщевике Сосновского, который не то что употреблять в пищу, но даже руками нельзя трогать. А название пошло от всем известного украинского блюда, которое называется борщ. Когда у кулинаров не оказывалось под рукой капусты, они вместо них срывали листья борщевика.

ОСОБЕННОСТИ

- на одном растении вызревают до 70 тысяч семян

- весной просыпается раньше всех

- растет очень быстро, достигая в высоту двух метров

- сок по составу является очень концентрированным кремом для загара

- подавляет рост других растений

- имеет почки ниже поверхности почвы, поэтому устойчив к скашиванию

- образует заросли, не нуждаясь в экосистеме и других растениях

- цветет один раз в жизни ВАЖНО - Если вы обожглись борщевиком, как можно скорее промойте кожу водой с мылом, после чего обратитесь к медикам. В некоторых случаях необходима госпитализация, потому как фотохимические дерматиты могут привлечь и другие инфекции.

- Если сок попал в глаза, то их в течение 20 минут нужно также промыть водой и защитить от солнца.

Борщевик на детской площадке в поселке "Новый Эдем"Фото: Павел КЛОКОВ

ГДЕ В МОСКВЕ РАСТЕТ БОРЩЕВИК

(По данным общественного объединения «Антиборщевик»)

Улица Свободы - берег Бутаковского залива (Южное Тушино)

НАТИ - пассажирская платформа на ж/д (Головинский район)

Юрловский проезд - берег реки Чермянка (Отрадное)

Национальный парк Лосиный остров - в районе станции метро «Белокаменная» (Богородское)

16-я Парковая улица (Восточное Измайлово)

Терлецкий лесопарк (Перово)

Суздальский проезд (Новокосино)

5 км МКАД (Вешняки)

Косинский парк (Косино-Ухтомский район)

Ул. Крымский Вал - со стороны Центральной художественной школы (Якиманка)

Нескучный сад - со стороны ТТК (Якиманка)

Мичуринский проспект - на берегу реки Раменка (Очаково-Матвеевское)

Проспект Маршала Жукова - рядом с МКАД (Строгино)

Ул. Горбунова (Можайский)

Мичуринский проспект - берег реки Очаковка (Очаково-Матвеевское)

Ул. Островитянова - рядом с Казанской церковью (Теплый стан)

Каширское шоссе - платформа Москворечье (Москворечье-Сабурово)

Каспийская ул, река Чертановка (Москворечье-Сабурово)

Музей-заповедник Царицыно (Орехово-Борисово Северное)

Ул. Бакинская (Царицыно)

Парк Кировоградских прудов (Чертаново Центральное)

Липецкая улица (Бирюлево Восточное)

Голубинская улица (Ясенево)

Автостанция «Новоясеневская» (Ясенево)

Хованское кладбище (Новомосковский административный округ)

Бутовский лесопарк (Северное Бутово)

Митинское кладбище (Митино)

Ул. Грина (Северное Бутово)